Libia: 602 migranti rimpatriati in Ciad da Bengasi

Le autorità libiche rimpatriano 602 migranti in Ciad. Campagna di sicurezza a Bengasi e controllo confini est. Dettagli operazioni e dati Onu.

Le autorità di sicurezza della Libia orientale hanno portato a termine il rimpatrio di 602 migranti verso il Ciad. Questa operazione si inserisce in una campagna di sicurezza nazionale incentrata sulla protezione dei confini e della patria. Il portavoce dell'agenzia del ministero dell'Interno, Abdulmenam al-Ghomati, ha confermato i dettagli dell'operazione.

Dettagli Operazione e Controlli a Bengasi

Secondo quanto riferito mercoledì 12 novembre, i 602 migranti sono stati fermati durante recenti operazioni di sicurezza condotte nelle diverse città e aree sotto il controllo dell'Esercito Nazionale Libico. Il comandante militare Khalifa Haftar guida le forze che controllano la parte orientale e gran parte del sud del paese. Gli arresti hanno colpito persone che tentarono di entrare illegalmente nel territorio libico o che erano già presenti sul suolo nazionale.

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Il processo di rimpatrio è durata un giorno e mezzo. Durante questo periodo, i migranti sono stati trasportati su camion fino al confine con il Ciad. Le immagini diffuse dall'ufficio stampa dell'agenzia contro l'immigrazione clandestina di Bengasi mostrano pick-up caricati con decine di migranti in una zona remota, pronti per l'espulsione verso il Ciad.

Raids Residenziali e Comando di Saddam Haftar

Abdulmenam al-Ghomati ha precisato che la campagna di sicurezza non si limita ai soli controlli stradali o alle operazioni di frontiera. L'operazione procede in conformità con gli ordini diretti del vicecomandante in capo, Saddam Haftar. Le direttive impartite includono la realizzazione di raid mirati e lo sgombero delle abitazioni affittate dai migranti all'interno dei quartieri residenziali.

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Questa strategia mira a eliminare i centri di raccolta e le aree dove i migranti irregolari si nascondono o risiedono in attesa di tentare l'attraversamento verso il Mediterraneo o l'Europa. La presenza di queste abitazioni è considerata una violazione delle norme di sicurezza nazionale e un ostacolo alla gestione del flusso migratorio.

Contesto Geopolitico e Transito Migratorio

La Libia rimane una via di transito cruciale per i migranti che fuggono da conflitti e povertà, con destinazione finale l'Europa. Il paese è oggi diviso tra autorità rivali nell'est e nell'ovest. Questa frammentazione politica si è consolidata dopo la rivolta del 2011 che portò alla caduta dell'ex leader Muammar Gheddafi. Da allora, i percorsi attraverso il deserto e il Mediterraneo sono diventati estremamente pericolosi.

Le autorità di Bengasi, seconda città più grande del paese nordafricano, svolgono un ruolo centrale nel controllo dei flussi. La città funge da punto di osservazione e coordinamento per le operazioni di sicurezza che coinvolgono le forze leali al comando orientale del paese.

Dati Onu e Impatto sui Comuni Libici

La presenza migratoria in Libia è stimata in numeri elevati. Si stima che i 100 comuni di questo paese ricco di petrolio ospitino ben oltre 900.000 migranti. Questa cifra è basata sui dati raccolti dalle Nazioni Unite durante i mesi di maggio e giugno. I numeri indicano una pressione costante sul sistema di gestione dei confini e sulle risorse locali.

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La campagna in corso rappresenta una risposta diretta a questa situazione complessa. Le autorità libiche puntano a ridurre la presenza irregolare attraverso metodi rigorosi e sistematici. Il rimpatrio di 602 individui è solo una parte di un effort più ampio che coinvolge l'intera rete di sicurezza orientale del paese. La situazione rimane dinamica e soggetta a continui aggiornamenti da parte delle agenzie competenti.