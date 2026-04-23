Libia e Tunisia: il traffico di esseri umani come merce di scambio

Un nuovo rapporto denuncia la vendita di migranti, soprattutto donne nere, tra Tunisia e Libia, con testimonianze di violenze, abusi e sfruttamento sistematico. Le persone vengono 'vendute come merce umana' alla frontiera libica in cambio di denaro e altri beni.

Il nuovo rapporto rivela dettagli sconvolgenti sulle espulsioni, le violenze e la vendita di migranti, in particolare donne nere, tra Tunisia e Libia . Testimonianze dirette descrivono un sistema strutturato di abusi che trasforma le persone in merce di scambio.

Le guardie, prima di concretizzare le minacce, deridevano i migranti, annunciando il loro destino in Libia. I racconti dei sopravvissuti dipingono un quadro agghiacciante di detenzione in 'gabbie' alla frontiera tunisina, caratterizzate da taser puntati, perquisizioni umilianti, insulti e violenze fisiche estreme, con persone picchiate fino al punto di collasso.

Il dossier, frutto di un'indagine condotta da un team internazionale di ricercatori tra dicembre 2024 e febbraio 2026, raccoglie le testimonianze di 33 persone, tra cui 19 donne (di cui tre minori) e 14 uomini (di cui tre minori). Tredici donne erano madri di bambini piccoli o neonati, mentre cinque erano incinte al momento dell'arresto e dell'espulsione. I ricercatori, per motivi di sicurezza, hanno scelto di rimanere anonimi.

Questa indagine si inserisce nel solco del precedente dossier del gennaio 2025, che aveva già delineato le cinque fasi della filiera: arresti arbitrari in Tunisia, trasporto verso la frontiera, passaggio a gruppi armati libici, prigionia e richiesta di riscatto. Il nuovo rapporto conferma questo quadro e mette in luce la svalutazione e il sovrapprezzo delle donne nel mercato dello sfruttamento.

Le 59 operazioni di espulsione collettiva documentate tra giugno 2023 e dicembre 2025 suggeriscono che almeno 7.400 persone sono state vittime di questo sistema. Tutti i testimoni riferiscono di essere stati 'venduti come merce umana' alla frontiera libica in cambio di denaro, carburante o droga. Questo non è un semplice abuso collaterale al controllo delle frontiere, ma una vera e propria filiera che trasforma le persone in profitto.

Il rapporto evidenzia come il corpo delle donne assuma un valore superiore, sia nella 'vendita all'ingrosso' gestita dalle autorità tunisine, sia nella 'vendita al dettaglio' all'interno delle prigioni libiche. Le donne sono considerate 'merce di qualità', separate da uomini, mariti e padri, e rivendute a prezzi più alti. Il processo inizia con la 'cattura', un fermo illegittimo basato sul colore della pelle, che colpisce anche persone con documenti validi o protezione internazionale.

Durante questi fermi, vengono sequestrati denaro e telefoni, distrutti i documenti e le persone vengono ammassate in condizioni disumane, come descritto da un minorenne che ha raccontato di essere stato trasportato in un veicolo pieno di rifiuti. Le violenze sono strutturali in ogni fase del percorso, dagli uliveti di Sfax alle intercettazioni in mare, dai porti militari agli autobus, dalle caserme tunisine al confine, dalle prigioni libiche ai luoghi di sfruttamento.

Le donne denunciano stupri durante le retate e perquisizioni intime eseguite da uomini in divisa, spesso in pubblico, anche su minori. L'assenza di cure mediche è una ulteriore forma di coercizione, con donne incinte lasciate senza assistenza, bambini senza latte o pannolini e richieste di farmaci ignorate. Il dossier riporta casi di parti senza ostetriche e di bambini morti a causa di malnutrizione.

La situazione è talmente grave che una madre racconta di non aver mai visto un medico nella prigione libica in cui era detenuta. Si stima che a Sfax siano state intercettate circa 10.000 persone





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