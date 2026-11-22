Governo libico orientale indaga su esplosione nave russa a Bengasi. Nessun morto, feriti ignoti. Sospetto attacco drone. Condanne e misure legali annunciate dal governo.

Il governo della Libia orientale ha dichiarato domenica che l'esplosione verificatasi nel porto di Bengasi è avvenuta a bordo di una nave russa. Un'indagine preliminare suggerisce fortemente che il danneggiamento sia stato causato da un attacco tramite drone. La nave, attraccata nel porto della città, era impegnata in operazioni di rifornimento durante il suo viaggio di ritorno verso la Russia. Questa notizia riguarda direttamente la sicurezza marittima e le relazioni diplomatiche tra i due paesi coinvolti nell'incidente.

Dettagli sull'incidente e accordi marittimi

La nave russa aveva fatto sosta al porto di Bengasi esclusivamente per rifornirsi di carburante e provviste. Il rifornimento rientrava nei normali accordi di cooperazione marittima stipulati tra la Libia e la Russia. L'incidente si è verificato presso la base navale di Bengasi, situata nella parte orientale del paese. Le autorità locali stanno coordinando i soccorsi e le indagini sulle cause specifiche dell'esplosione che ha colpito il veicolo militare straniero.

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Situazione medica e vittime dell'esplosione

Due fonti mediche hanno confermato che non sono state segnalate vittime mortali nell'incidente. Tuttavia, sono stati riportati diversi casi di feriti tra il personale presente a bordo e nel porto. Il numero esatto dei feriti non è stato immediatamente reso noto dalle autorità competenti. Inoltre, le nazionalità dei pazienti ricoverati non sono state ancora divulgate. L'assistenza medica è stata fornita immediatamente dopo il verificarsi dell'esplosione nel porto.

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Reazioni russe e condanne del governo

Non vi è stata alcuna reazione immediata da parte delle autorità russe riguardo all'accaduto. Nessun gruppo o fazione ha rivendicato la responsabilità del presunto attacco con drone. Il governo della Libia orientale ha condannato fermamente l'episodio. Le autorità libiche definiscono l'evento una chiara violazione della sovranità nazionale e una minaccia diretta alla sicurezza marittima regionale. Il governo ha annunciato che adotterà misure legali e diplomatiche contro chiunque risulti responsabile dell'attacco.

Sicurezza del porto e future operazioni

Il governo ha dichiarato che le strutture del porto e della base navale, inclusi i magazzini, sono attualmente al sicuro. Le operazioni normali nel porto di Bengasi riprenderanno una volta che l'incendio sarà stato domato. È inoltre necessario mettere in sicurezza l'intera area dell'incidente. Il governo libico ha ribadito la propria posizione intransigente sulla neutralità del territorio. Non permetterà che i porti libici vengano usati per risolvere conflitti internazionali o per regolare vecchi conti politici.