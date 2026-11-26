Giorgia Meloni distingue l'Ucrania dai raid a Bengasi, mentre Matteo Salvini condanna l'operazione. L'Italia valuta più sicurezza per i 200 militari in Libia.

La Libia sta generando profonde divergenze all'interno del governo italiano riguardo alla gestione della crisi nel Mediterraneo e agli attacchi lanciati dall' Ucraina contro obiettivi russi. La premier Giorgia Meloni, intervenendo da Bruxelles, ha chiesto esplicitamente di non collegare l'incidente delle navi russe affondate nel porto di Bengasi alla questione degli aiuti economici e militari destinati a Kiev. Questa presa di posizione segna un tentativo di stabilizzare il fronte interno sul sostegno a Kiev, distinguendo tra le strategie difensive ucraine e la sicurezza diretta del territorio italiano.

Dall'altra parte dello scenario politico, il vicepremier Matteo Salvini ha espresso una condanna ferma contro l'operazione ucraina, definendola una mossa pericolosa che trasporta la guerra alle porte del continente europeo. Salvini ha sottolineato che il Mediterraneo rappresenta il cuore dell'Europa e che la vicinanza geografica della Libia rende questo teatro di conflitto particolarmente sensibile per la sovranità nazionale. La sua retorica dura riflette le richieste storiche della Lega di limitare il supporto armato a Kiev.

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Al Ministero della Difesa, presieduto da Guido Crosetto, si sta attualmente valutando l'eventuale innalzamento delle misure di sicurezza per i duecento militari italiani impegnati in territorio libico. Queste truppe operano nell'ambito della missione Miasit e sono dislocate tra Tripoli e Misurata, aree che potrebbero risentire delle implicazioni geopolitiche dei recenti scontri navali. La preoccupazione di Palazzo Chigi è palpabile, dato che la Libia rappresenta il teatro operativo più attenzionato dall'Italia per investimenti energetici e missioni diplomatiche.

Nonostante la condanna pubblica del vicepremier Antonio Tajani e la convocazione da parte del ministro Crosetto dell'addetto militare ucraino e dell'ambasciatore Ihor Brusylo, il dicastero ha mantenuto un tono più cauto. La posizione di Meloni appare quasi opposta a quella di Salvini, poiché la premier ritiene necessario continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi, pur mantenendo una linea chiara con il presidente Zelensky. La nota di Meloni specifica che la guerra non deve essere allargata nel Mediterraneo, evitando quindi di punire Kiev per l'uso delle forniture occidentali in raid di precisione.

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Il contesto è ulteriormente complicato dalle tensioni sul bilancio europeo e dal ruolo crescente di figure come Marine Le Pen. Il vertice Ue ha trovato un stallo sulla questione del budget 2028-2034, con il team Germania che chiede nuovi tagli e l'Italia che li esclude categoricamente. Le Pen ha dichiarato che, in caso di vittoria, ridurrebbe drasticamente i fondi all'Ue, definendo le attuali manovre come politiche basse. Questo scenario internazionale influenza indirettamente la stabilità delle posizioni italiane sulla crisi libica.

Le implicazioni pratiche di questa crisi si estendono alla sicurezza delle comunità e alle infrastrutture energetiche nel bacino meridionale del Mediterraneo. L'Italia deve bilanciare il supporto agli alleati atlantici con la protezione dei propri interessi nazionali e dei cittadini. La valutazione delle minacce per i militari italiani e la diplomazia economica restano prioritarie per il governo, mentre le divisioni interne richiedono una coesione strategica per evitare errori di calcolo che potrebbero destabilizzare ulteriormente la regione libica e il rapporto con i partner internazionali.