Libia: Sterminata Rete Captagon a Qubbah, Seicento Anni Totale

Un tribunale libico ha condannato sei produttori di Captagon a pene fino all'ergastolo, in un duro colpo alla rete di traffico nel Nordafrica.

Un tribunale nella città libica di Qubbah ha emesso sentenze severe contro sei individui accusati di produrre e trafficare Captagon, una potente sostanza psicotropa a base di anfetamina. Questa condanna rappresenta l'ultimo intervento significativo delle autorità locali per contrastare la proliferazione illegale di stupefacenti sintetici nel territorio nazionale.

Sentenze Pesanti Per I Produttori Di Stupefacenti

Il processo ha portato alla condanna del primo imputato presente in aula a venticinque anni di reclusione, accompagnato dall'imposizione di una sanzione pecuniaria di ventiduemila dinari, equivalenti a circa tremilaquattrocentoquarantacinque dollari statunitensi. Questa multa è stata calcolata secondo gli standard vigenti nella capitale Tripoli, dove ha sede l'Ufficio del Procuratore Generale che sovrintende alle indagini in tutta la nazione.

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La decisione giudiziaria si è rivelata ancora più severa per gli altri cinque accusati, che sono stati condannati in contumacia. Per questi uomini, non presenti in sala, il giudice ha decretato l'ergastolo, imponendo una multa di settantamila dinari ciascuno. Le autorità hanno comunicato i dettagli della sentenza attraverso una dichiarazione ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del ministero pubblico.

Evidenze Materiali E Ruolo Della Libia Nel Traffico

Sebbene il comunicato ufficiale non abbia specificato la quantità esatta di sostanza stupefacente sequestrata durante le operazioni investigative, le autorità hanno fornito prove visive inconfutabili. Le immagini pubblicate mostrano numerose compresse farmaceutiche rotonde di colore chiaro, tipiche del Captagon, conservate sia sparse che all'interno di sacchetti di plastica sigillati.

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A lato delle pillole, la procura ha esibito anche gli strumenti tecnici utilizzati per la produzione illegale. Tra le prove c'erano stampi metallici specifici per la compressione delle pillole e strumenti di misurazione precisi, elementi che confermano la natura industriale e organizzata dell'attività criminosa portata alla luce dagli investigatori.

La Libia si è trasformata, secondo una relazione delle Nazioni Unite pubblicata a gennaio, in un importante nodo di transito regionale per droghe sintetiche e altri narcotici. Il Captagon, noto anche come fenetillina, è diffusamente conosciuto in Medio Oriente con l'appellativo di "cocaina dei poveri" per il suo basso costo e la sua ampia disponibilità sul mercato nero, alimentando una domanda che le bande locali cercano di soddisfare.

Contesto Di Instabilita E Operazioni Militari Recenti

Le organizzazioni criminali hanno approfittato della turbolenta situazione politica e sociale nel Paese, che è precipitata in un prolungato periodo di conflitto interno e divisioni dopo la caduta del leader Muammar Gheddafi in una rivolta sostenuta dalla NATO nel 2011. Questa instabilità strutturale ha creato un vuoto di potere che i trafficanti hanno sfruttato sistematicamente per espandere le loro operazioni.

La gravità del fenomeno è ulteriormente evidenziata da un'operazione militare avvenuta a ottobre. Una brigata dell'Esercito Nazionale Libico, che opera sotto il comando del militare Khalifa Haftar, ha intercettato e sequestrato oltre un milione e trecentomila pillole di stupefacenti.

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Tale sequestro è avvenuto in seguito a uno scontro a fuoco con i contrabbandieri nella città sud-orientale di Kufra. Lo scontro ha causato gravi conseguenze, ferendo tre soldati delle forze governative durante l'intervento. Questi eventi combinati dimostrano la complessità della sfida che lo Stato libico affronta nel tentare di ripristinare il controllo sulle sue frontiere e sul territorio contro le reti del crimine organizzato.