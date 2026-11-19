Il Senato esclude l'emendamento FdI sui libri digitali con 12 no e 11 sì. Forza Italia vota contro l'opposizione, indebolendo la maggioranza governativa.

La maggioranza governativa ha subito una frattura significativa all'interno della commissione Bilancio del Senato, dove è stato respinto l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia relativo all'introduzione dei libri digitali nel decreto scuola. Il voto ha registrato 12 contrari e 11 favorevoli, con il risultato decisivo determinato dal dissenso interno alla coalizione di governo. In particolare, i senatori di Forza Italia hanno votato insieme alle opposizioni, determinando il parere negativo sulla proposta che prevedeva modifiche alla normativa vigente.

La dinamica del voto in commissione

La votazione ha messo in luce una profonda divisione strategica tra i principali partiti della maggioranza. Sebbene il governo avesse inizialmente dato il nulla osta ai profili economici dell'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, la posizione di Forza Italia è cambiata durante l'esame in commissione. I membri della forza guidata da Silvio Berlusconi hanno preferito allinearsi al fronte delle opposizioni, vanificando il supporto iniziale della controparte.

Also read Emendamento libri di testo digitali: Fdi propone risparmio per le famiglie, ma manca accordo in maggioranza

Questo spostamento di voto ha alterato l'equilibrio numerico in seno alla commissione, trasformando quello che sembrava un sostegno politico in un ostacolo tecnico-normativo. La scelta di Forza Italia di non seguire la linea governativa sull'argomento specifico evidenzia le tensioni ancora presenti all'interno della coalizione, specialmente su tematiche che toccano il settore dell'istruzione e gli investimenti pubblici legati alla digitalizzazione.

Reazioni dell'Aula e posizione di La Russa

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto nell'Aula per replicare alle opposizioni che chiedevano di bloccare le votazioni sul decreto scuola a seguito della divergenza emersa in commissione. Il presidente del Senato ha chiarito che, dato il parere contrario, la procedura prevedeva semplicemente di annunciare il risultato senza sospendere i lavori. Ha precisato che tale procedura sarà applicata anche in questa occasione, confermando la volontà di portare avanti l'esame del provvedimento.

Advertisement

La posizione di La Russa ha respinto le richieste di ritiro avanzate da senatori del Movimento 5 Stelle, come Luca Pirondini, che aveva usato toni duramente critici nei confronti della proposta. Il presidente del Senato ha aggiunto una specifica distinzione tecnica, spiegando che se il parere fosse stato di tipo ex articolo 81 della Costituzione, il percorso sarebbe stato diverso e avrebbe richiesto un voto elettronico. Poiché si trattava di un parere semplice sulla compatibilità economico-finanziaria, la procedura standard ha permesso di procedere nonostante il dissenso.

Impatto politico e prossimi passi

L'esito della commissione Bilancio rappresenta un segnale importante per l'iter del decreto scuola, poiché un parere negativo vincolante avrebbe potuto complicare notevolmente l'approvazione finale. Tuttavia, la natura del parere espresso ha permesso al governo di mantenere il controllo dell'agenda parlamentare, evitando intoppi procedurali maggiori. La situazione mette sotto i riflettori la capacità del governo di gestire le alleanze interne, soprattutto in vista di appuntamenti elettorali futuri.

Il caso dei libri digitali evidenzia come le riforme scolastiche siano diventate un terreno di scontro politico tra le forze in campo. La decisione di Forza Italia di votare contro la linea governativa in questa specifica circostanza potrebbe avere ripercussioni sulla fiducia politica all'interno della coalizione. I prossimi giorni saranno cruciali per vedere come le diverse anime della maggioranza sapranno gestire queste divergenze per portare a termine l'approvazione del decreto scuola senza ulteriori intoppi.