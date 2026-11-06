Libri e morte: bestseller di Imogen Clark e incontri contro il tabù a Milano

Il bestseller di Imogen Clark stimola il dibattito sul lutto in Italia. Dai book club di Milano a Roma, nasce la cultura del testamento solidale per affrontare la morte con trasparenza.

Dopo la morte del marito Joe, la protagonista Libby Page sprofonda in un dolore profondo che le impedisce di leggere o progettare un futuro. Nel giorno del suo compleanno, una telefonata inattesa dal libraio Alfie le cambia la prospettiva. Questo scenario descrive la trama di un romanzo diventato un bestseller internazionale, scritto dalla giornalista Imogen Clark, che esplora la magia della lettura e l'importanza fondamentale dei librai.

Celebrazione della lettura contro il lutto

Imogen Clark ha dichiarato che il suo obiettivo era scrivere un romanzo per celebrare la magia della lettura. Desiderava sottolineare il ruolo cruciale delle librerie nel far arrivare i libri giusti nelle mani dei lettori giusti. Ogni pagina dell'opera rappresenta una chiamata a vivere e un invito ad abitare con gioia il presente, trasformando la lettura in uno strumento di guarigione personale.

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L'autrice ha rivelato di essersi ispirata alle proprie esperienze di lutto durante i momenti più difficili della sua vita. Ha trovato nel piacere di leggere, nell'amore per i viaggi e nel senso profondo dell'amicizia gli elementi costitutivi di questo lavoro profondamente personale. Il romanzo unisce queste tematiche a una certa inclinazione al romanticismo, offrendo una narrazione che risuona con chiunque abbia affrontato la perdita.

Dialoghi sulla morte tra Milano e Roma

Il libro si inserisce in un fenomeno sociale più ampio, dove sempre più persone scelgono di affrontare il tema della morte apertamente. Gli incontri informali, spesso svolti davanti a una tazza di caffè, permettono a persone di età ed esperienze diverse di confrontarsi sul lutto e sul significato dell'esistenza. Questi spazi di dialogo libero, privi di giudizi, stanno diventando sempre più comuni nella società italiana.

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Il movimento per queste conversazioni sulla mortalità è nato nel 2011 a Londra, grazie a Jon Underwood. Underwood si è ispirato alle esperienze del sociologo svizzero Bernard Crettaz, che aveva ideato iniziative simili precedentemente. Sebbene manchi un censimento nazionale ufficiale per stabilire il numero esatto dei gruppi attivi, gli eventi sono in rapida crescita in varie città italiane.

Eventi culturali e aumento delle donazioni

Da Milano a Roma, da Torino a Verona, gli appuntamenti dedicati al confronto sulla finitezza trovano spazio in associazioni e centri culturali. Un esempio significativo è l'evento organizzato da CBM Italia il 7 novembre alle 11, presso la sede di via Melchiorre Gioia 72 a Milano. L'obiettivo è affrontare un tema spesso evitato, interrogandosi su ciò che conta davvero e sulle tracce che vogliamo lasciare.

Questa riflessione ha portato alla luce un altro tema sempre più presente nella società italiana: il testamento solidale. Secondo una ricerca promossa dal settore, la cultura del dono è in forte crescita. Il 23% degli over 50 prenderebbe in considerazione l'idea di destinare parte del proprio patrimonio a una causa sociale, una percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2018, quando si fermava al 12%.

Impatto concreto del lascito solidale

Il testamento solidale permette di lasciare una quota dei propri beni a enti benefici per sostenere progetti sociali, sanitari, educativi e umanitari. Non è una scelta riservata ai grandi patrimoni; anche un piccolo lascito può contribuire a cambiare la vita. Un caso emblematico è quello di Natalia, il cui sostegno ha permesso a CBM Italia di formare medici in Etiopia.

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Grazie a questi contributi, è stato possibile rendere accessibili interventi di cataratta a migliaia di adulti e bambini. Inoltre, decine di professionisti sanitari locali hanno potuto specializzarsi, dimostrando che un dono non si misura solo dal valore materiale. La capacità di trasformare la vita di chi lo riceve rimane l'aspetto più significativo di questa pratica crescente.