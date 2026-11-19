Dal 21 al 29 novembre 2026 Roma celebra Libridine! con 56 librerie partecipanti e 14 eventi culturali per una festa diffusa dedicata alla lettura.

La città di Roma si trasformerà in un grande laboratorio culturale dal 21 al 29 novembre 2026 con il ritorno di Libridine!, il festival diffuso dedicato al mondo dei libri e alla lettura condivisa. Questa terza edizione dell'appuntamento, che si svolgerà nell'arco di nove giornate, punta a coinvolgere attivamente l'intera Area Metropolitana Capitale, trasformando strade e quartieri in palcoscenici di storie e incontro. L'iniziativa mira a valorizzare il ruolo centrale delle librerie indipendenti come spazi vitali per la comunità e centri di aggregazione sociale.

Partecipazione e Numeri del Festival 2026

Libridine! si presenta quest'anno con numeri significativi che evidenziano la crescita dell'interesse per il fenomeno. In totale saranno 56 le librerie partecipanti, una selezione ampia che copre diverse zone della Capitale e dei suoi dintorni. Attraverso queste 56 realtà, verranno organizzati 14 eventi principali, distribuiti strategicamente durante le nove giornate della manifestazione. Questa struttura permette di garantire una presenza capillare sul territorio, garantendo che ogni quartiere abbia un proprio punto di riferimento culturale durante il periodo del festival. I numeri confermano l'importanza della rete tra le librerie indipendenti, che non agiscono in isolamento ma collaborano per creare un'offerta culturale unitaria e capillare.

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Librerie Indipendenti e Valore Territoriale

Le librerie indipendenti non sono semplici punti vendita, ma veri e propri presidi culturali capaci di dare identità ai quartieri. Libridine! sceglie di valorizzare questa specificità, riconoscendo che ogni libreria custodisce un'identità unica costruita nel tempo attraverso un rapporto speciale con i lettori locali. Mettere in rete queste 56 realtà significa dare voce a una cultura diffusa che non si concentra in un unico grande palazzo, ma attraversa le strade di Roma. Questa decentralizzazione permette di raggiungere persone diverse e creare nuove opportunità di partecipazione, riscoprendo la città attraverso le sue mille realtà di prossimità. Il legame con il territorio diventa quindi il fulcro dell'evento, trasformando la lettura in un'occasione concreta di incontro e dialogo sociale tra cittadini.

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Programmazione: Reading, Incontri e Laboratori

Gli spazi delle librerie si animeranno per nove giorni con un programma ricco e variegato che include diverse tipologie di attività. I reading, affidati ad autori e attori, daranno voce alle pagine scritte, offrendo un'esperienza sonora e teatrale unica. Gli incontri con gli scrittori permettranno al pubblico di dialogare direttamente con gli autori, approfondendo il percorso creativo che accompagna le loro opere. Non mancheranno le presentazioni delle novità editoriali, che offrono un'anteprima sui mercati, né i laboratori interattivi pensati per coinvolgere attivamente i partecipanti. Questa varietà di eventi è stata studiata per attrarre lettori abituali e appassionati, ma anche curiosi che desiderano lasciarsi sorprendere dalla magia della lettura, avvicinando nuovi pubblici al mondo librario con modalità accessibili e coinvolgenti.

Organizzazione e Prossimi Step

La manifestazione è promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, che guida il progetto con un'attenzione particolare alla vitalità economica e culturale del territorio. La Camera di Commercio opera in stretta collaborazione con le principali associazioni di categoria, tra cui CNA, ALI, SIL e Federlazio, per garantire il successo dell'iniziativa. Questa sinergia istituzionale assicura che il festival possa contare su risorse e competenze diversificate, toccando sia gli aspetti organizzativi che quelli puramente editoriali. La lista delle librerie partecipanti è in continuo aggiornamento, segnale di una rete dinamica e in crescita. Per consultare l'elenco completo, conoscere il calendario dettagliato degli appuntamenti e scoprire tutte le iniziative specifiche di ogni libreria, il pubblico è invitato a visitare il sito ufficiale all'indirizzo https://festivaldellelibrerie.it. Roma avrà così un'occasione unica per muoversi tra i suoi quartieri, seguendo il filo delle parole e riscoprendo il piacere di condividere storie.