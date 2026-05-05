Libro bianco e tavolo permanente al ministero su salute respiratoria per migliorare presa in carico

Il Ministero della Salute istituisce un tavolo permanente sulla salute respiratoria, basandosi sulle indicazioni del Libro Bianco della Pneumologia, per migliorare la presa in carico dei pazienti con malattie respiratorie, inclusa l'asma, e ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici.

La sfida cruciale per la gestione delle malattie croniche , inclusa l'asma, risiede nella creazione di una rete integrata e coordinata tra ospedale e territorio. Questa rete deve coinvolgere attivamente il medico di famiglia, lo specialista territoriale e gli specialisti ospedalieri, garantendo al paziente un accesso rapido ed efficiente ai percorsi diagnostici e terapeutici necessari.

Ritardi nella diagnosi sono spesso la causa di ricoveri non programmati, in particolare al pronto soccorso, e una migliore organizzazione potrebbe prevenirli. La presidente della Società Italiana di Pneumologia (Sip), Paola Rogliani, ha sottolineato questi aspetti in occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, richiamando i contenuti del Libro Bianco della Pneumologia, elaborato da Sip e Aipo (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) e presentato di recente al Ministero della Salute.

Il Libro Bianco fornisce un'analisi dettagliata dell'epidemiologia delle condizioni respiratorie, inclusa l'asma, e propone modelli organizzativi per migliorare la presa in carico dei pazienti, riducendo le visite non programmate e le ospedalizzazioni. Si tratta di uno strumento prezioso per i decisori politici, che possono utilizzarlo per definire interventi mirati in base alle esigenze dei pazienti. L'obiettivo è creare un documento dinamico, in grado di autoalimentarsi e aggiornarsi costantemente per riflettere l'evoluzione delle conoscenze e delle pratiche cliniche.

Durante la presentazione al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è stata annunciata un'iniziativa particolarmente significativa: l'istituzione di un tavolo permanente sulla salute respiratoria. Questa decisione, accolta con grande entusiasmo e senso di responsabilità da parte degli esperti, rappresenta un'opportunità unica nella storia della pneumologia italiana. Grazie al Libro Bianco, il tavolo permanente potrà contribuire a rispondere in modo efficace alle necessità dei pazienti, migliorando sia la presa in carico che i percorsi diagnostici e terapeutici.

L'asma è una malattia infiammatoria cronica che colpisce le vie aeree e interessa tra il 4 e il 6% della popolazione italiana, ovvero milioni di persone. Sebbene la forma lieve-moderata sia la più comune, l'asma grave, che riguarda circa il 10% dei pazienti asmatici, rappresenta una condizione particolarmente complessa e urgente. Fortunatamente, i progressi farmacologici, in particolare l'introduzione degli anticorpi monoclonali (farmaci biologici), hanno migliorato significativamente gli esiti dei trattamenti per i pazienti con asma grave.

Per garantire una risposta adeguata alle esigenze dei pazienti, è fondamentale adottare un modello di gestione centrato sulla persona, che lo accompagni lungo tutto il percorso di cura. Questo modello dovrebbe privilegiare l'assistenza domiciliare e territoriale, riservando l'ospedale a situazioni di emergenza o a trattamenti specialistici non disponibili a livello territoriale.

Il Ministero della Salute ha già avviato un processo di potenziamento dell'assistenza territoriale, e si auspica che le Case della Comunità diventino operative in modo efficace, dotate degli strumenti necessari per fornire un primo livello di assistenza utile ai pazienti e per prevenire un aggravamento delle loro condizioni. In questo contesto, la telemedicina può svolgere un ruolo importante, attraverso iniziative come il telemonitoraggio e il telefollow-up, contribuendo a ridurre la necessità di recarsi presso le strutture ospedaliere e a decongestionare un sistema sanitario già sotto pressione.

L'integrazione di queste diverse componenti è essenziale per garantire un'assistenza di qualità e per migliorare la vita dei pazienti affetti da malattie respiratorie, inclusa l'asma. La collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, dai medici di famiglia agli specialisti ospedalieri, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asma Salute Respiratoria Libro Bianco Pneumologia Ministero Della Salute Assistenza Territoriale Telemedicina Farmaci Biologici Tavolo Permanente Malattie Croniche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudio Infusi, 81 anni e ancora a correre: una vita dedicata allo sport e alla saluteLa storia di Claudio Infusi, maratoneta, fisiatra e preparatore atletico, un esempio di passione, dedizione e amore per lo sport. A 81 anni continua a correre e a ispirare le nuove generazioni.

Read more »

Farmaci, perché Trump mette in pericolo la nostra saluteSi chiama “Most favored nation”. Una clausola al commercio di farmaci introdotta dal presidente americano che riduce l’arrivo di nuovi medicinali in Europa. Tr…

Read more »

Pizzagate, il suprematismo bianco e il body shaming: Bogut e l'incapacità di non schiacciare 'invia'L'australiano, campione coi Warriors nel 2015, è sempre al centro di controversie legate ai sui post sui social, dalle accuse di pedofilia a Hillary Clinton alle sospette simpatie per l'estrema destra omofoba e razzista

Read more »

Simon Porte Jacquemus al Met Gala 2026 accompagnato dalla nonna (e musa) Liline, elegantissima in biancoLo stilista è arrivato al Met Gala 2026 insieme all'amatissima nonna, prima brand ambassador di Jacquemus

Read more »

Pediatria al centro: la salute si costruisce nei primi anni di vitaLa Giornata nazionale della Pediatria evidenzia come la salute si formi nell'infanzia, nonostante la scarsa attenzione delle politiche sanitarie e sociali. La scienza dimostra che prevenzione, alimentazione e ambiente nei primi anni sono fondamentali per la salute futura.

Read more »

Giornata pediatria, Sip: 'Salute si costruisce da bambini, infanzia ai margini'Denatalità, prevenzione e cronicità: un sistema che guarda agli adulti e trascura i bambini. Dal pediatra fino a 18 anni anche in ospedale, la richiesta della Sip

Read more »