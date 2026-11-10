Libro di storia contro Meloni: Valditara chiede ritiro, Laterza respinge

Il ministro dell'Istruzione ha accusato di inadeguatezza scientifica un manuale scolastico che critica il governo Meloni. L'editore Laterza difende la libertà accademica e contesta l'intervento politico. La vicenda divide la politica italiana.

Il ministro dell'Istruzione, Giancarlo Valditara, ha chiesto il ritiro immediato da un manuale di storia scolastica, definendolo scientificamente inadeguato e politicamente distorto. La richiesta arriva in seguito alle polemiche sollevate dai partiti di governo contro i passaggi del testo che descrivono l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Valditara ha sottolineato come certe affermazioni appaiano strumentali e inattendibili, danneggiando la reputazione della casa editrice.

Contenuti del manuale contestati

Il volume in questione, attualmente in vendita sulle piattaforme dedicate alle scuole superiori, ha attirato l'attenzione dei deputati di Fratelli d'Italia per alcuni paragrafi specifici. Il testo afferma che l'attuale governo è "arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo". Inoltre, il manuale sostiene che il partito al governo ne ha raccolto l'eredità, mantenendo una stretta relazione con la base dichiaratamente fascista. Un altro passaggio descrive l'esecutivo come un governo che "si distingue nell'attuazione di misure chiaramente liberticide".

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Reazioni del ministro Valditara

Giancarlo Valditara ha espresso il proprio giudizio in modo netto durante un incontro avvenuto martedì 10 novembre, a margine di un appuntamento con gli studenti della scuola media Goffredo Mameli di Milano. Ha dichiarato di ritenere che il ritiro del manuale fosse nell'interesse della stessa editrice, per salvaguardarne la credibilità scientifica. Valditara ha definito il testo del tutto inadeguato e ha aggiunto che rappresentare il governo Meloni come fascista o come ente che deporta gli immigrati non porta benefici a nessuno. Ha chiesto esplicitamente all'editore di ritirare la pubblicazione.

Difesa della libertà accademica

Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice e responsabile della divisione scolastica, ha risposto alle accuse difendendo il principio di indipendenza editoriale. Ha sostenuto che la questione non riguarda il singolo contenuto o la singola pagina, ma il principio che regola il rapporto tra il ministro competente e i testi scolastici. Laterza ha dichiarato di non sapere perché la vicenda venga ripresa ora, ipotizzando che si aspettassero una forma di autocensura o un ritiro forzato. Secondo la sua analisi, a prescindere dal libro o dal contenuto specifico, l'intervento del ministro rappresenta una violazione della libertà di ricerca storica.

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Contesto politico e storico

La polemica si inserisce in un dibattito più ampio che aveva già coinvolto il settore editoriale durante l'estate del 2025. I partiti di governo hanno presentato un'interrogazione parlamentare contro il manuale, contestandone l'attendibilità scientifica e i giudizi sul governo Meloni. La richiesta del ministro incontra la netta opposizione dell'editore, che vede nell'intervento politico una minaccia alla libertà accademica. La vicenda continua a dividere l'opinione pubblica e la politica italiana, sollevando domande sul ruolo dello Stato nell'istruzione scolastica.

Prospettive future e sviluppi

Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali azioni legali o modifiche al programma ministeriale. L'editore Laterza mantiene la propria posizione di resistenza, rifiutando di ritirare il volume. Il ministero dell'Istruzione ha mantenuto una posizione ferma, chiedendo il ritiro immediato. La situazione rimane in stallo, con entrambi i lati che ribadiscono le proprie ragioni. L'opinione pubblica segue con attenzione l'evolversi della controversia, chiedendo chiarezza sul futuro dei libri di testo scolastici in Italia.