Libro di storia controverso: Meloni, Valditara e Laterza scontro su giudizio politico

Aspra polemica tra governo e editori su 'Trame del tempo 3'. Valditara chiede ritiro per testi ideologici, Laterza difende libertà di espressione. Dettagli e sviluppi.

Si è aperto un acceso dibattito pubblico e istituzionale in Italia riguardo al contenuto di un libro di storia adottato nelle scuole, intitolato 'Trame del tempo 3', pubblicato dall'editore Laterza. La disputa interessa direttamente il governo guidato da Giorgia Meloni, il ministro dell'Istruzione Franco Valditara e l'esponente di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, che ha sollevato formalmente la questione davanti al Parlamento. L'interrogazione parlamentare mira a contestare duramente le valutazioni critiche riportate nel testo educativo, aprendo un confronto acceso sul confine tra libertà accademica e dovere istituzionale di neutralità.

Critiche al giudizio sul governo Meloni nel testo

Il nucleo della polemica risiede in una specifica pagina del volume, la numero 666, dove gli autori esprimono un giudizio estremamente negativo sull'attuale esecutivo. Come evidenziato dall'estratto condiviso sui social network dal deputato Federico Mollicone, il testo definisce il governo Meloni come attivo nella promozione di "misure dichiaratamente liberticide". Inoltre, il libro descrive una prosecuzione aggressiva della politica migratoria, parlando di un piano di deportazione e di una costante criminalizzazione dei migranti attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Mollicone ha definito queste affermazioni "illazioni e opinioni mistificatorie", accusando i redattori di aver sostituito i fatti oggettivi con ricostruzioni ideologiche.

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Richiesta di ritiro e difesa della libertà editoriale

Di fronte a queste polemiche, il ministro Franco Valditara ha preso posizione con decisione, sostenendo che il testo debba essere ritirato dalle scuole. Il motivo invocato riguarda la reputazione scientifica della casa editrice e il rischio concreto che il materiale funzioni come strumento di indottrinamento degli studenti. Valditara ha chiarito che rappresentare un governo democraticamente eletto come un ente che deporta immigrati o che agisce con modalità fasciste non fa onore a nessuno. Dalla parte degli editori, Alessandro Laterza, responsabile della divisione scolastica dell'omonima casa editrice, ha dichiarato che non è accettabile che un ministro o altre figure politiche decidano in anticipo cosa debba o non debba essere scritto in un libro di testo. La sua posizione si basa su un principio di libertà di espressione, suggerendo che eventuali accuse di diffamazione debbano essere affrontate solo attraverso le vie legali competenti.

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Storia della controversia e risposta dell'Associazione editori

La questione non è nata spontaneamente ma segue un percorso istituzionale preciso. A fine giugno 2025, il ministro Valditara si era già rivolto all'Associazione italiana editori, organizzazione di cui l'editore Laterza fa parte, chiedendo un intervento specifico sul volume in questione, considerato non gradito dall'esecutivo. La risposta dell'Associazione fu negativa, sottolineando che non rientra nelle sue competenze esercitare forme di controllo preventivo o censura sui contenuti editoriali. Di conseguenza, l'editore chiarì di non essere disponibile ad apportare modifiche suggerite esternamente, ribadendo l'esistenza della libertà di pensiero, di espressione e di insegnamento in Italia, e precisando che non vi erano state intenzioni di ritirare il testo dal mercato.

Controreplica istituzionale e implicazioni future

La situazione si è ulteriormente complicata con una dura controreplica di Franco Valditara, che ha sottolineato la peculiarità del sistema educativo italiano rispetto ad altri Paesi europei democratici. Il ministro ha notato che, a differenza di altre nazioni con governi progressisti, in Italia non esiste una valutazione governativa ufficiale sul rigore scientifico dei libri di testo adottati, preferendo invece responsabilizzare direttamente editori e docenti. Tuttavia, Valditara ha affermato che sarebbe antidemocratico impedire a un ministro di esprimere la propria opinione su un libro che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati. Ha concluso che non sarà lui a censurare il libro, ma ha chiesto all'editore di non essere intollerante nel sentire la franchezza del governo, invitandolo a riconoscere che il testo pubblicato non fa onore alla serietà della sua istituzione editoriale.