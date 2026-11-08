Liccione querela Bassetti per diffamazione sui social

Marco Liccione denuncia l'infettivologo Matteo Bassetti per dichiarazioni offensive sui social. Il caso riguarda scontri a Torino e polemiche sul Green Pass.

Il camionista e attivista Marco Liccione ha intentato una causa legale contro l'infettivologo Matteo Bassetti. La denuncia è stata presentata per il reato di diffamazione, con la richiesta esplicita di un risarcimento danni. Questo gesto porta nuovamente il protagonista delle proteste contro il Green Pass sotto i riflettori della cronaca nazionale.

I Fatti Della Querela

La causa nasce da un post pubblicato sui social network dall'infettivologo Matteo Bassetti. Nel messaggio, il medico utilizza un linguaggio particolarmente duro nei confronti di Marco Liccione. Bassetti ha definito la condotta dell'attivista come un caso di imbecillità elevata a identità politica. Queste parole sono state ritenute fortemente lesive dall'interessato, che ha deciso di agire legalmente immediatamente.

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La querela mira a portare l'infettivologo davanti a un giudice. L'obiettivo principale di Marco Liccione è ottenere giustizia per le offese subite pubblicamente. Il documento legale sottolinea come le affermazioni abbiano superato il limite della critica accettabile, configurandosi come un attacco personale.

Lo Sfondo Degli Scontri

Il contesto in cui si inserisce questa denuncia è quello delle tensioni sociali degli ultimi anni. Marco Liccione era già noto al grande pubblico durante la pandemia per le sue posizioni No Vax. La sua figura è emersa con forza durante le proteste contro il Green Pass, che hanno visto numerosi scontri in diverse città italiane.

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Recentemente, Marco Liccione è tornato alla ribalta come promotore di una manifestazione a Torino. L'evento si è tenuto il 17 ottobre 2026 ed era dedicato alla lotta contro il caro-vita. La protesta, inizialmente pacifica, è poi degenerata in scontri violenti con le forze dell'ordine presenti per il mantenimento dell'ordine pubblico.

In occasione di questi eventi torinesi, Marco Liccione ha riferito personalmente di essere stato aggredito. L'attivista sostiene di aver subito violenze durante le fasi più concitate del corteo. Questa testimonianza aggiunge un ulteriore strato di complessità al rapporto tra l'attivista e le istituzioni, nonché al clima politico attuale.

Il Dettaglio Dell'Offesa

Il casus belli specifico per la querela risale a un episodio precedente ai recenti eventi torinesi. Marco Liccione contestò Matteo Bassetti durante un evento per il conferimento della cittadinanza onoraria a Sauze d'Oulx. L'infettivologo, nel suo post sui social, ha rievocato quel scontro verbale, utilizzando le frasi considerate offensive.

Le dichiarazioni di Matteo Bassetti hanno toccato aspetti delicati dell'identità politica di Marco Liccione. L'uso dell'espressione imbecillità elevata a identità politica è stato interpretato come un attacco alla dignità dell'interlocutore. Per questo motivo, Marco Liccione ha deciso di non sottostare a tali accuse, scegliendo la via giudiziaria.

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Posizioni E Contesti Politici

Nel documento legale, Marco Liccione si definisce legato al movimento Futuro Nazionale. Questa affermazione politica è però stata smentita dai referenti locali del generale Roberto Vannacci. La negazione ufficiale crea una zona grigia riguardo all'appartenenza reale dell'attivista a formazioni politiche organizzate.

Questa smentita da parte di Roberto Vannacci potrebbe influire sulla percezione pubblica del caso. Indipendentemente dall'appartenenza politica, la querela rimane un fatto giuridico a sé stante. Il processo valuterà la fondatezza delle accuse di diffamazione indipendentemente dalle affiliazioni dichiarate.

Conseguenze E Prospettive

La causa intentata da Marco Liccione contro Matteo Bassetti segnala un'escalation nel tono del dibattito pubblico. Le parole degli esperti e dei personaggi pubblici sono sempre più spesso oggetto di verifica legale. Questo caso potrebbe stabilire un precedente per come vengono gestiti i conflitti verbali sui social media.

Per Marco Liccione, questa iniziativa rappresenta un tentativo di riaffermare la propria posizione nel dibattito sociale. Non solo cerca un risarcimento economico, ma vuole anche porre un fermo immagine sulle accuse ricevute. Il processo si terrà nelle aule di giustizia italiane, seguendo le normali procedure legali.