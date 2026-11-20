Roman high school students restore classrooms and leave flowers for Principal Margherita Rauccio, ending their protest against textbook costs and lack of spaces with a gesture of responsibility and respect.

La storica occupazione del Liceo Labriola situata sul litorale romano è terminata non con la devastazione delle aule, ma con un gesto di straordinaria responsabilità civile da parte degli studenti. La mobilitazione, iniziata martedí e conclusasi poco dopo, ha visto i ragazzi lavare i pavimenti, ridipingere le pareti imbrattate e riordinare i banchi nelle loro posizioni originali. Questo finale inatteso ha lasciato senza parole la comunità scolastica, dimostrando come la protesta possa essere condotta con serietà e rispetto per l'istituzione.

Inventario Dettagliato e Riconsegna Chiavi

Prima di abbandonare l'istituto, gli studenti hanno lasciato un foglio scritto a mano e firmato "Occupanti 2k26" che fungeva da vero e proprio inventario di riconsegna. Nel documento si specificava che nell'aula 215 erano presenti ventilatori ed estintori e si confermava che la scuola era stata lavata e pulita. Gli ragazzi hanno inoltre restituito tutte le chiavi che erano state precedentemente prelevate dalla segreteria, assicurandosi che ogni singolo oggetto fosse posizionato correttamente.

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Dedica alla Dirigente Margherita Rauccio

Accanto al messaggio ufficiale e al mazzo di chiavi, era posizionato un mazzo di fiori indirizzato specificamente alla preside Margherita Rauccio. La dirigente scolastica aveva mantenuto aperto un canale di dialogo costruttivo con gli studenti durante l'intera durata della mobilitazione, creando un clima di collaborazione invece di contrapposizione. Questa dedica rappresenta il simbolo di una protesta che ha saputo distinguersi dalle semplici azioni di disturbo, puntando su un confronto politico e civile.

Scopo della Protesta contro il Caro Libri

Gli studenti hanno chiaramente delineato le motivazioni alla base del loro movimento, spiegando che non si trattava di una semplice scusa per saltare una settimana di scuola. Mauro, studente della prima C, ha dichiarato che il loro era un gesto di protesta politica contro il caro libri e l'assenza di spazi di aggregazione nella zona. La protesta mirava anche a condannare le guerre ingiuste visibili nel mondo, evidenziando una sensibilità sociale molto ampia tra i partecipanti.

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Impegno nel Restauro delle Aule

Il giorno precedente alla chiusura ufficiale, gli studenti si erano impegnati a tempo pieno nel ripristino delle condizioni originali degli spazi. Hanno trascorso l'intera giornata a ridipingere le aule che erano state sporcate dai graffiti e a igienizzare gli spazi comuni. Questa scelta precisa era stata rivendicata dai ragazzi per dimostrare la serietà delle loro richieste e per evitare che l'azione venisse fraintesa come una semplice bravata, mostrando rispetto per il lavoro dei docenti e del personale ATA.

Valore Civico e Rispetto dell'istituzione

La conclusione dell'occupazione al Liceo Labriola offre un esempio significativo di come i giovani possano interagire con le istituzioni attraverso il dialogo e il rispetto materiale. L'inventario dettagliato e la pulizia delle aule dimostrano che la protesta può essere uno strumento efficace di cambiamento senza danneggiare il contesto educativo. Questo evento potrebbe ispirare altre scuole a trovare modalità di confronto simili, privilegiando la costruttività rispetto alla distruttività.