Licenziamento ingiustificato: la dipendente ritiene restituzione dopo sequestro domestico

Una dipendente è stata licenziata mentre era segregata dalla vicenda di violenza domestica. Il sindacato ha ottenuto il reintegro, riconoscendo l'ingiustizia e la discriminazione di genere.

Il sindacato Cgil Milano ha ottenuto il reintegro di una dipendente licenziata mentre era segregata in casa dall'ex compagno, un caso che ha fatto entrare in luce la discriminazione di genere sul posto di lavoro. Il reclamo ha portato all'annullamento del provvedimento disciplinare e al ristoro economico del lavoratore.

Accusa di sequestro e licenziamento forzato

La donna, vittima di accusa di sequestro, è stata privata della possibilità di recarsi al lavoro a causa di violentemente limitata da un ex compagno. Dopo aver ripreso l'uso del telefono, la dipendente ha avvertito l'azienda della situazione al più presto. Nonostante le minacce dirette verso il preposto e la denuncia di violenza domestica, l'azienda ha deciso di contestare la sua assenza, firmando un licenziamento per giusta causa.

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Il ruolo del Centro Donna e dello Studio Rosiello

Il caso è stato gestito dal Centro Donna della Camera del Lavoro milanese con il supporto legale dello Studio Rosiello, che ha contestato il provvedimento per evidenziare l'illegittimità e la discriminazione. La Cgil ha sostenuto che la sanzione era "non solo illegittima dal punto di vista giuridico, ma anche discriminatoria in quanto collegata al genere".

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Impatto e prospettive future

L'impugnazione ha costretto l'impresa a rivedere la propria posizione, arrivando a un accordo conciliativo. Il risultato non si limita solo al ripristino del lavoro e al risarcimento economico, ma rappresenta un precedente importante per la tutela dei diritti delle lavoratrici in situazioni di violenza domestica. Il caso evidenzia l'importanza delle istituzioni sindacali e dei centri di supporto femminile nel garantire un trattamento equo e umano sul posto di lavoro.