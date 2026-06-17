Licenziamento legittimo per operaio Ferrari che perseguitava collega: il giudice conferma la decisione dell'azienda

Un operaio della Ferrari di 40 anni è stato licenziato per aver molestato e perseguitato una collega con messaggi minatori dopo la fine di una relazione extraconiugale. L'uomo aveva chiesto il reintegro e un risarcimento di 200mila euro, ma il giudice del lavoro di Modena ha confermato la legittimità del provvedimento, riconoscendo il dovere dell'azienda di tutelare il personale. Al dipendente è stata comunque riconosciuta un'indennità di 14 mensilità.

Non aveva accettato la fine della relazione extraconiugale con una collega, arrivando a molestarla e perseguitarla con messaggi minatori . L'uomo, un operaio di 40 anni della Ferrari , è stato licenziato dall'azienda e ha presentato ricorso chiedendo un risarcimento danni di 200mila euro, ma i giudici hanno dato ragione alla casa di Maranello.

La vicenda ha avuto inizio con la storia tra i due dipendenti Ferrari. L'uomo, sposato, aveva iniziato a frequentare la collega, ma quando la donna ha deciso di interrompere la relazione sono iniziati gli atteggiamenti ostili. Da quel momento è iniziato un vero e proprio bombardamento di messaggi, inviati da diversi numeri, a volte anche anonimi, sempre carichi d'odio: Hai sbagliato, distrutto tutto, sei tenebra e fulgida allo stesso momento, perfida e poco sincera bimba viziata!

Non hai capito nulla, sarà tardi quando lo farai. Ma tanto sei egoista per farlo. Questa me la paghi. Oppure: Mi fai veramente schifo, sei vomitevole, sparisci dalla circolazione e se mi vedi abbassa la testa, te ne pentirai.

Quando la situazione è diventata insostenibile la giovane ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri e alle risorse umane dell'azienda. Come ricostruito dal Corriere della Sera, la casa automobilistica aveva avviato un procedimento disciplinare, optando poi per il licenziamento dell'operaio, assunto nel 2012 con un contratto a tempo indeterminato. L'uomo, tramite il suo legale, ha presentato ricorso, chiedendo il reintegro sul posto di lavoro e un risarcimento di circa 200mila euro.

Il giudice del lavoro di Modena, dopo aver respinto il ricorso del dipendente, ha confermato la legittimità del licenziamento a causa degli atti persecutori perpetrati verso la collega. Secondo il magistrato, infatti, il provvedimento espulsivo della Ferrari si è rivelato del tutto motivato, poiché l'azienda ha il dovere di tutelare l'integrità psicofisica del proprio personale e di intervenire tempestivamente per interrompere i comportamenti molesti. Al lavoratore è stata comunque assegnata un'indennità economica pari a 14 mensilità





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