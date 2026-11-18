L'operaio di Cobar Spa licenziato dopo il video di una ragazza all'escavatore a Bari. Il Comune blocca la sicurezza Brt: contratto da 103 milioni.

Il cantiere per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido su autobus Brt a Bari è al centro di un grave scandalo che ha portato al licenziamento di un operaio. La vicenda è esplosa venerdì sera, quando un video diventato virale sui social network ha mostrato una giovane donna alla guida di un mini-escavatore in funzione. L'episodio, avvenuto in piena sicurezza operativa, ha immediatamente sollevato preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e sulla gestione del personale nel settore delle grandi infrastrutture urbane.

Dettagli dell'episodio e licenziamento

L'operaio, un uomo di quarant'anni, è stato licenziato mercoledì 18 novembre. La decisione è stata comunicata da Cobar Spa, l'impresa che realizza il Brt insieme a Mer Mec Ste Srl. Il video mostra la giovane salire sulla cabina dell'escavatore mentre l'operaio assiste alla manovra, permettendole di azionare il martello demolitore per spaccare l'asfalto. La scena è stata ripresa con il sorriso da altri presenti, creando un contrasto preoccupante con le procedure di sicurezza.

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Reazione del Comune e indagini

Il Comune di Bari è intervenuto tempestivamente dopo la diffusione delle immagini. L'amministrazione ha richiesto chiarimenti ufficiali all'impresa esecutrice per ricostruire esattamente quanto accaduto e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. Questa pressione istituzionale è stata cruciale per accelerare le indagini interne e stabilire le responsabilità dirette. La rimozione del video originale da TikTok non ha fermato la circolazione delle immagini, che sono state riprese da diverse testate giornalistiche.

Contesto del progetto Brt

Il progetto Brt di Bari, che vede coinvolti Cobar Spa e Mer Mec Ste Srl, rappresenta un investimento economico di grande rilevanza. Secondo gli atti ufficiali pubblicati dal Comune, il valore contrattuale aggiornato nel 2026 del cantiere ammonta a circa 103,35 milioni di euro. La presenza di questa cifra specifica sottolinea l'importanza che la corretta gestione dei fondi e la sicurezza del personale assumono per la collettività. Ogni violazione delle norme può compromettere la credibilità dell'intera infrastruttura.

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Impatto sociale e sicurezza

L'uso improprio di macchinari pesanti da parte di persone estranee ai lavori ha causato indignazione pubblica. La giovane non indossava dispositivi di protezione individuali, aumentando il rischio di incidenti gravi. L'operatore, pur assistendo, non ha impedito l'uso illegale del mezzo. Questo dettaglio evidenzia la necessità di formare il personale sulla vigilanza attiva e sul rispetto delle norme di sicurezza. La comunità locale richiede interventi immediati per evitare ripetersi di episodi simili.

Positioni e prospettive future

La vicenda ha portato alla luce questioni più ampie sulla gestione dei cantieri cittadini. Fabio Caressa, noto giornalista, ha dichiarato che l'Italia è un Paese di vecchi e che la gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla. Questa riflessione, seppur fuori contesto rispetto alla sicurezza, tocca temi di rinnovamento generazionale nel lavoro. Il licenziamento dell'operaio segna un precedente importante per le imprese appaltatrici. Le autorità locali monitoreranno attentamente le prossime fasi dei lavori per garantire il rispetto delle normative.