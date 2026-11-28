Il Tribunale di Ivrea dichiara illegittimo il licenziamento per aver offerto caffè a clienti. L'azienda pagherà circa 18mila euro al dipendente, escludendo il reintegro.

Il Tribunale di Ivrea ha emesso una sentenza significativa in materia di diritto del lavoro, dichiarando illegittimo e sproporzionato un licenziamento effettuato da un datore di lavoro. La controversia riguarda un ex cameriere di un bar-ristorante situato in un centro commerciale dell'hinterland torinese, il quale era stato licenziato per aver offerto due caffè, due cornetti e un piccolo gadget a due clienti conosciuti. Il provvedimento aziendale è stato giudicato eccessivo dal giudice del lavoro, che ha condannato l'azienda a versare al dipendente circa 18mila euro, suddivisi tra indennità risarcitoria e spese legali. Questa decisione ribadisce i principi di proporzionalità nella gestione delle relazioni industriali.

I Fatti Scatenanti e il Contesto

Tutto ha avuto inizio nella serata del 21 giugno 2025, quando il dipendente ha deciso di offrire da bere e da mangiare a due clienti. Nel tardo pomeriggio, l'uomo ha servito caffè e croissant, aggiungendo anche un piccolo regalo personale. Questa azione, apparentemente semplice, è diventata il pretesto per un procedimento disciplinare che ha portato al suo licenziamento. A questi episodi si è aggiunta un'ulteriore accusa, riportata dal Corriere della Sera in un articolo di Vincenzo Brunelli. Durante il processo disciplinare avviato dalla società, il lavoratore è stato accusato di aver sottratto 48 euro dalla cassa del bar-ristorante. Questa cifra, inizialmente segnalata come grave, è stata successivamente oggetto di verifica e dibattito in sede giudiziale.

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La Disputa sulla Cassa e le Dimostrazioni

La questione del presunto furto di denaro dalla cassa è emersa chiaramente durante le fasi del giudizio. Mentre l'accusa iniziale parlava di una sottrazione di 48 euro, la realtà dimostrata in tribunale ha rivelato una cifra molto inferiore. Si è infatti accertato che il dipendente aveva prelevato solo 3 euro. Inoltre, il lavoratore aveva lasciato un bigliettino ai suoi superiori per avvisarli del fatto, dimostrando una forma di trasparenza e onestà. Nonostante queste spiegazioni e le giustificazioni fornite dal dipendente, l'azienda ha deciso di procedere con il licenziamento nel mese di agosto dello stesso anno. La decisione è stata presa nonostante l'entità minima della somma e la comunicazione preventiva lasciata dal dipendente.

La Valutazione del Giudice sul Comportamento

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea ha analizzato attentamente entrambe le accuse per valutare la legittimità del licenziamento. Riguardo all'offerta di caffè e croissant, il giudice ha ritenuto che questa pratica rientrasse in normali azioni di fidelizzazione dei clienti, incoraggiate dall'azienda stessa. Tale comportamento è stato considerato particolarmente appropriato nell'orario pomeridiano o quando il cibo era destinato a essere scartato, trasformando un costo potenziale in un gesto di cortesia. Per quanto riguarda il prelievo di contanti, pur essendo riconosciuto come illegittimo, è stato valutato alla luce della sua esigua entità, pari a soli 3 euro. Il giudice ha inoltre considerato la segnalazione lasciata con il bigliettino come elemento attenuante significativo.

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Elementi Aggravanti e Aspetti Non Pagati

Durante l'esame della causa, sono emersi altri elementi critici riguardanti la gestione del personale da parte del datore di lavoro. È stato dimostrato che la prassi del prelievo di piccole somme dalla cassa, seppur non ufficiale, era adottata di frequente dal responsabile del locale. Questa circostanza ha indebolito la posizione dell'azienda nella difesa del licenziamento. Inoltre, il processo ha portato alla luce una grave irregolarità finanziaria non legata direttamente al licenziamento ma rilevante per il contesto lavorativo. Sono stati identificati straordinari non pagati per un importo totale di oltre 5mila euro. Questa scoperta ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla vicenda, evidenziando possibili sistematiche violazioni degli obblighi retributivi.

L'Esito del Giudizio e le Conseguenze Economiche

Alla fine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ivrea ha reso noto la sua decisione finale. Il provvedimento di licenziamento è stato dichiarato illegittimo e sproporzionato rispetto ai fatti contestati, che sono risultati di entità molto inferiore alle accuse iniziali. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a versare al dipendente circa 18mila euro. Questa somma comprende sia l'indennizzo per il licenziamento illegittimo sia il rimborso delle spese legali sostenute dal lavoratore. Tuttavia, la corte ha respinto la richiesta del dipendente di essere reintegrato sul posto di lavoro. La decisione lascia il lavoratore senza il suo posto ma con un significativo risarcimento economico, stabilendo un precedente importante sulla proporzionalità delle sanzioni disciplinari nel settore della ristorazione.