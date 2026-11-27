Il Tribunale del Lavoro annulla il licenziamento di un barista per aver offerto caffè e cornetti. Ecco i dettagli della sentenza e l'indennizzo riconosciuto.

Un dipendente del settore della ristorazione ha ottenuto il riconoscimento di un indennizzo economico pari a circa 18mila euro, cifra che include anche le spese legali sostenute per la causa. La sentenza è stata emessa dal giudice del Lavoro Andrea Ghio durante il primo grado di giudizio, confermando che il licenziamento del lavoratore era da considerarsi sproporzionato rispetto alle violazioni disciplinari contestate dall'azienda.

La controversia sui regali e la cassa

La vicenda giudiziaria è nata da una serie di contestazioni mosse dal datore di lavoro contro il barista, il quale era stato accusato di aver commesso diverse infrazioni durante il suo servizio. Oltre alla preparazione di un cocktail destinato a lui e ai suoi colleghi al termine del turno lavorativo, l'azienda aveva rilevato l'avvio delle operazioni per la chiusura dell'esercizio commerciale entro le 20:00. Una di queste accuse prevedeva che il dipendente avesse sottratto una somma di 48 euro dalla cassa del locale.

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La verità sui 3 euro e le promozioni

Le indagini e le discussioni in tribunale hanno portato alla luce che la sottrazione effettiva era di appena 3 euro, una cifra minima per la quale il dipendente aveva lasciato un biglietto di avvertimento ai superiori. Il giudice ha ritenuto illegittimo il prelievo di contanti, ma ha sottolineato che il responsabile del locale adottava spesso tale prassi. L'esiguità dell'importo e la prassi consolidata hanno reso sproporzionata la sanzione estrema del licenziamento, giustificando il risarcimento.

I regali ai clienti e la strategia aziendale

Un altro punto centrale della disputa riguardava l'offerta gratuita di due caffè e due cornetti a due clienti conoscenti del lavoratore, accompagnati da un piccolo gadget. L'azienda aveva qualificato queste azioni come violazioni del regolamento interno, ignorando però che tali omaggi rientravano nelle strategie promozionali esplicitamente incoraggiate dalla società stessa. L'obiettivo dichiarato dell'azienda era fidelizzare la clientela, in particolare durante l'orario pomeridiano o quando il cibo rischiava di essere scartato.

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La decisione finale del Tribunale

Il Tribunale del Lavoro, attraverso il giudice Andrea Ghio, ha accolto il ricorso presentato dal dipendente, dichiarando il licenziamento illegittimo e sproporzionato. La decisione sottolinea come le azioni del barista non giustificassero la rottura del rapporto di lavoro, specialmente considerando che parte delle attività contestate erano in linea con gli obiettivi di marketing dell'azienda. L'indennizzo di circa 18mila euro rappresenta la corretta compensazione per il danno subito dal lavoratore.

Implicazioni future per il settore

Questo caso potrebbe stabilire un precedente importante per i rapporti di lavoro nel settore della ristorazione veloce e dei bar, chiarendo i limiti tra le pratiche promozionali consentite e le violazioni disciplinari. Le aziende dovrebbero riconsiderare la severità delle sanzioni applicate per infrazioni minori o ambigue, assicurando che le punizioni siano commisurate alla gravità reale degli atti. La sentenza ribadisce la necessità di un'equilibrio tra la disciplina aziendale e i diritti del lavoratore, evitando misure punitive eccessive per errori di modesta entità.