Il Tribunale del Lavoro di La Spezia respinge il ricorso di un operaio licenziato tramite messaggio. La spunta blu e la risposta confermano la notifica valida.

Il Tribunale del Lavoro di La Spezia ha respinto con decisione il ricorso presentato da un operaio originario del Marocco, licenziato tramite un messaggio istantaneo ricevuto sul proprio dispositivo cellulare. La causa è durata dal momento dell'infortunio subìto a bordo di una nave nel cantiere di Marina di Carrara fino all'epilogo giuridico avvenuto a fine marzo del 2026, dimostrando come le piattaforme di messaggistica abbiano ormai superato il vaglio della legittimità formale per le comunicazioni aziendali critiche.

La prova irrefutabile della spunta blu

La visualizzazione immediata certificata dall'app e il successivo messaggio di risposta dell'operaio hanno fornito al magistrato la prova certa che l'atto fosse giunto a conoscenza del destinatario, che ha respinto la richiesta di reintegro avanzata. L'elemento decisivo che ha inchiodato il ricorso del dipendente non è stata soltanto la chiarezza delle parole scritte dall'azienda, ma anche la data di avvenuta visualizzazione, accompagnata da una replica inviata dallo stesso lavoratore. Questa doppia conferma ha eliminato ogni dubbio sulla conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore.

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Il contesto dell'infortunio e del ricovero

La storia inizia nella primavera del 2025, quando una ditta spezzina attiva nel settore dell'idraulica navale assume a tempo indeterminato il cittadino marocchino. Pochi mesi più tardi, in estate, durante un intervento a bordo di una nave nel cantiere di Marina di Carrara, l'uomo subisce un trauma alla mano destra. L'episodio richiede il ricovero ospedaliero e un'operazione chirurgica, costringendolo a quasi tre mesi di stop forzato e lasciandogli un'invalidità permanente valutata al quattro per cento.

Comunicazione formale con modello UniLav

Tornato operativo in autunno, l'operaio lamenta dolori persistenti all'arto e sollecita un trasferimento a compiti meno gravosi. Mentre attende una nuova collocazione interna, alla fine di marzo 2026 arriva l'epilogo inaspettato sullo schermo del telefono. A farsi avanti in prima persona è stato l'amministratore unico dell'impresa, servendosi di una chat già utilizzata regolarmente per gli scambi organizzativi quotidiani. Redatta nella lingua madre del dipendente, la comunicazione annunciava senza giri di parole l'avvenuto licenziamento con causale, accompagnata dal file del modello UniLav trasmesso ai Centri per l'impiego, nel quale si faceva riferimento a un giustificato motivo soggettivo.

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Applicazione della legge 604 del 1966

Nel motivare il rigetto dell'istanza, il giudice del lavoro ha richiamato l'articolo 2 della legge 604 del 1966. La normativa obbliga infatti le aziende a formalizzare il recesso per iscritto per renderlo efficace, ma lascia libertà assoluta sul canale di invio. In linea con quanto già stabilito in passato dalla Corte di Cassazione, anche un supporto telematico soddisfa il dettato normativo se consente di risalire con sicurezza al mittente e manifesta in modo cristallino l'intenzione di sciogliere il vincolo contrattuale. Tutti elementi riscontrati nel fascicolo ligure, dove il testo scritto si univa alla documentazione ufficiale allegata.

Confronto con la pronuncia di Grosseto

La pronuncia spezzina si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alle nuove abitudini comunicative, tracciando un confine netto rispetto a un caso analogo emerso poco prima a Grosseto. In Toscana, infatti, una dipendente con quasi due decenni di anzianità aveva vinto la causa ottenendo il ritorno in servizio perché il titolare le aveva notificato la fine del rapporto tramite una nota vocale. Sebbene un file audio resti salvato nella memoria del dispositivo, i magistrati toscani lo hanno equiparato a una dichiarazione verbale, priva quindi del requisito scritto indispensabile per legge.