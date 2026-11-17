Un poliziotto di Braintree licenziato per aver superato 75 volte i limiti di velocità e usato lampeggianti senza abilitazione, come registrato dai sistemi di bordo.

Un agente di polizia della contea dell'Essex è stato licenziato immediatamente dopo che un'indagine interna ha documentato 75 violazioni del codice della strada commesse mentre guidava il veicolo di servizio. L'incidente è avvenuto tra agosto e ottobre 2025 nella zona operativa del distaccamento di Braintree, nell'Inghilterra orientale, dove l'ufficiale aveva superato ripetutamente i limiti di velocità autorizzati, raggiungendo in cinque occasioni velocità superiori al doppio del limite consentito.

Scoperta delle infrazioni e dati tecnologici

Il responsabile della Polizia dell'Essex ha chiarito che le violazioni non sono state segnalate da autovelox tradizionali, ma dai sistemi di registrazione interna installati sulle vetture di pattuglia. Questi dispositivi elettronici hanno registrato con precisione le velocità raggiunte e la cronologia degli spostamenti, fornendo una prova inconfutabile delle 75 infrazioni contestate all'agente. I dati raccolti hanno permesso di ricostruire dettagliatamente ogni episodio, dimostrando una condotta persistente e consapevole da parte del dipendente durante i mesi di esame.

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Oltre alla velocità, l'indagine ha evidenziato un'altra grave irregolarità: il poliziotto utilizzava i lampeggianti di emergenza senza possedere l'abilitazione legale necessaria per guidare veicoli destinati a interventi urgenti. Questa condotta ha aggravato significativamente la gravità della situazione, poiché l'uso improprio delle luci di emergenza metteva a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e violava le procedure operative standard imposte dalle forze dell'ordine locali.

Storia dell'agente e misure preliminari

La condotta dell'agente non è nata dal nulla, ma è il frutto di un periodo di allentamento delle restrizioni che ha seguito l'interruzione temporanea dei suoi privilegi di guida. L'11 agosto 2025 la sua autorizzazione alla guida dei veicoli di servizio era stata sospesa a tempo indeterminato. Solo tre giorni dopo, il 14 agosto, l'agente era stato sottoposto a una valutazione tecnica delle sue capacità di guida per determinare se poteva essere riabilitato al servizio.

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Nonostante avesse ricevuto diversi richiami formali e sottoposto a controlli, queste sanzioni non sono state sufficienti a modificare il suo comportamento sul campo. Le successive investigazioni hanno confermato che l'agente ha continuato a violare le norme di sicurezza e le limitazioni di guida anche dopo essere stato ufficialmente messo sotto osservazione, ignorando le direttive superiori e mettendo a repentaglio la pubblica incolumità.

Posizione della Polizia e ruolo dei colleghi

Durante l'udienza tenuta dalla commissione disciplinare a Chelmsford, l'agente è stato descritto dai suoi colleghi come un dipendente appassionato del proprio lavoro, stimato per la sua affidabilità e intenzionato a svolgere i propri compiti al meglio. Tuttavia, la direzione della polizia ha ribadito che le buone intenzioni e la stima professionale non possono giustificare la violazione sistematica delle regole di sicurezza stradale.

La responsabile della Polizia dell'Essex ha sottolineato durante l'udienza che la necessità di raggiungere rapidamente il luogo di un'emergenza non autorizza mai il personale a mettersi in pericolo reciproco o a infrangere le leggi che proteggono i cittadini. Questa posizione ha messo in luce il conflitto tra la pressione operativa sul campo e la responsabilità legale di ogni agente, stabilendo un precedente chiaro riguardo alla tolleranza zero verso le illegalità nel servizio.

Decisione finale e conseguenze operative

Il 6 novembre 2026 è arrivata la decisione definitiva da parte della commissione disciplinare: il licenziamento con effetto immediato. Questa misura estrema ha segnato la fine della carriera del dipendente, confermando che la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme superano qualsiasi considerazione di vecchia data o reputazione professionale all'interno dell'istituzione.

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Il caso serve ora come monito ufficiale per tutto il personale delle forze dell'ordine nel Regno Unito, dimostrando che i sistemi di registrazione tecnologica sono strumenti essenziali per garantire la trasparenza e la disciplina. L'evento ha chiuso definitivamente il capitolo delle contestazioni, sancendo che la violazione delle regole di guida, specialmente con mezzi istituzionali, comporta conseguenze irreversibili indipendentemente dal ruolo o dall'anzianità del funzionario coinvolto.