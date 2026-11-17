Agente sospeso dopo 75 eccessi di velocità in due mesi a Braintree. Il capo polizia Rachel Nolan sancisce licenziamento per grave negligenza e mancanza di formazione.

Un agente di polizia del Regno Unito ha perso il proprio impiego dopo essere stato scoperto mentre superava ripetutamente i limiti di velocità durante il servizio attivo. Gli eventi, che hanno coinvolto un funzionario operante nella zona di Braintree, nell' Essex, sono emersi chiaramente tra agosto e ottobre 2025, rivelando un comportamento altamente irresponsabile e pericoloso.

La gravità delle violazioni stradali

Le indagini hanno dimostrato che l'agente ha commesso ben settantacinque infrazioni alla guida in un arco di tempo di due mesi. In cinque di queste occasioni specifiche, la velocità raggiunta ha superato il doppio del limite consentito dalla normativa stradale locale. La scoperta di tali comportamenti illeciti è stata resa possibile grazie all'analisi dei dati registrati dalle apparecchiature telematiche installate all'interno dei veicoli di pattuglia, strumenti essenziali per il monitoraggio delle attività operative.

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Il rapporto con la guida d'emergenza

È emerso dal contesto disciplinare che il funzionario non possedeva l'abilitazione necessaria per la guida d'emergenza, competenza tecnica obbligatoria per certi interventi. Anzi, la situazione era già stata segnalata in precedenza: l'undici agosto duemila venticinque, al poliziotto era stata ufficialmente sospesa l'abilitazione di guida di base, con un formale richiamo a non avvalersi delle esenzioni previste dal codice della strada per i veicoli di servizio.

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La posizione della dirigenza

Rachel Nolan, capo della polizia dell'Essex, ha definito il dipendente come un individuo impegnato, proattivo e stimato tra i colleghi, qualità che tuttavia non giustificano la ripetuta violazione delle regole di sicurezza. Nolan ha chiarito pubblicamente che nessun agente dovrebbe mai credere che arrivare più velocemente sul luogo di un incidente sia più importante rispetto alla conduzione sicura e al rispetto della legge. Tale posizione ufficiale ha portato direttamente alla decisione finale di porre fine al rapporto di lavoro.

Le conseguenze disciplinari finali

A seguito di un'udienza disciplinare conclusasi il sei novembre, l'agente è stato riconosciuto colpevole di grave negligenza nell'espletamento dei propri doveri. La decisione presa dalla dirigenza ha comportato il licenziamento in tronco del dipendente, sancendo una rottura definitiva con l'amministrazione. Questo caso sottolinea l'importanza del rigore nell'applicazione delle norme di sicurezza stradale anche per chi opera al servizio pubblico.