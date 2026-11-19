La dirigente del liceo scientifico Piero Bottoni di Milano mostra sostegno agli studenti occupanti criticando i docenti che mantengono le lezioni a distanza, accendendo un dibattito sul ruolo della scuola.

La direttrice del Liceo Scientifico Piero Bottoni di Milano, Giovanna Mezzatesta, ha dichiarato esplicitamente la sua piena solidarietà verso gli studenti che occupano l'istituto da tre giorni, allineandosi a una mobilitazione che si sta estendendo ad altri istituti milanesi. Questa presa di posizione chiara contrasta con le strategie di contenimento adottate da altri dirigenti e segna un punto di svolta nel rapporto istituzionale con il movimento studentesco attualmente attivo nel capoluogo lombardo.

La Preside Critica la Didattica Digitale Continua

Giovanna Mezzatesta ha espresso le sue posizioni in un'intervista rilasciata a Manuela Perrone per le pagine locali del Corriere della Sera, sottolineando come il suo giudizio sia principalmente rivolto agli insegnanti che continuano a svolgere la loro attività didattica tramite strumenti informatici. La direttrice ha evidenziato come l'assegnazione di compiti e lo svolgimento delle lezioni a distanza rappresentino un atteggiamento disconnesso dalla realtà dell'occupazione, ignorando il clima di protesta che attraversa i corridoi della scuola.

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Secondo la preside Mezzatesta, questa scelta di mantenere la routine scolastica digitale ignora la natura stessa dello spazio occupato, trattando gli studenti come semplici utenti di un corso online piuttosto che come parte di un corpo sociale in mobilitazione politica e civile. La direttrice ha sottolineato come tale approccio pedagogico sia incoerente con le rivendicazioni espresse dai ragazzi, privando l'azione collettiva della sua efficacia simbolica e politica.

Solidarietà con le Rivelendicazioni Studentesche

Giovanna Mezzatesta ha dichiarato di condividere integralmente la visione della scuola proposta dagli studenti occupanti, definendola un luogo di critica, emancipazione, presidio antifascista e laboratorio di pace. La direttrice ha affermato testualmente che la scuola in cui crede lei è esattamente quella descritta dalle richieste dei giovani, mostrando così un allineamento ideologico diretto con le istanze del movimento.

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Questa dichiarazione di intenti pone la figura della direttrice in netto contrasto con chi sostiene che la scuola debba mantenere una neutralità stretta o, peggio, reagire all'occupazione con il muro contro il muro. La preside ha invece scelto di legittimare le parole degli studenti, riconoscendo in esse i valori fondanti dell'istituzione che dovrebbe rappresentare, separandosi nettamente dalle posizioni più rigide dei colleghi dirigenti.

Il Dibattito su Autorità e Gerarchia Scolastica

La posizione di Giovanna Mezzatesta ha acceso un dibattito più ampio sulle dinamiche di potere all'interno dell'ambiente scolastico, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra le opinioni politiche personali e la gestione delle relazioni con le componenti scolastiche. Mentre alcuni presidi hanno espresso giudizi assai diversi, mostrando legittima diversità di vedute, la solidarietà della professoressa Mezzatesta rappresenta una scelta coraggiosa che mette in discussione il ruolo tradizionale dell'autorità dirigenziale.

La questione centrale riguarda se le posizioni politiche possano influenzare le relazioni istituzionali, soprattutto considerando che anche i docenti che insistono nella continuità didattica hanno opinioni e comportamenti derivanti dalle loro convinzioni. La direttrice ha sottolineato come non si debba fare muro, un principio che, se portato all'estremo, potrebbe suggerire che solo il paternalismo e l'accettazione passiva delle occupazioni siano antidoti alla violenza, tesi chiaramente discutibile.

La Scuola Non è una Comunità di Eguaglianza

Un'osservazione cruciale della preside Mezzatesta riguarda la necessità di non imporre comportamenti in modo rigido, richiamando il principio fondamentale per cui la scuola non è una comunità di eguali. La direttrice ha ricordato che l'ambiente educativo richiede una disciplina specifica, che nasce inevitabilmente da una gerarchia di responsabilità, un principio che può essere declinato in vari modi ma che non può essere ignorato.

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Imporre un'unica interpretazione di questo principio a tutti i docenti potrebbe, agli occhi di alcuni osservatori, configurarsi come una forma di autoritarismo, similmente a quanto avvenuto con l'uso della forza. La sfida per la direttrice del Liceo Bottoni è quindi bilanciare il sostegno alle istanze studentesche con il mantenimento dell'ordine e della funzione educativa dell'istituto, in un contesto sociale sempre più polarizzato e complesso.