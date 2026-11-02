Liceo Ferrari-Hertz devastato: 200mila danni e Dad per la distruzione

Il liceo Ferraris-Hertz di Roma subisce danni per oltre 200mila euro dopo l'occupazione studentesca. Le lezioni passano alla Dad mentre le autorità condannano il gesto criminale e valutano le misure di sicurezza.

Il Liceo Classico e Scientifico Ferraris-Hertz di Roma ha subito gravi danni strutturali e immobiliari a causa dell'occupazione studentesca durata diversi giorni. Le stime del delegato all'Edilizia scolastica della Città Metropolitana, Daniele Parrucci, fissano il costo dei restauri necessari a oltre 200mila euro, rendendo le aule e i servizi igienici inagibili. Di conseguenza, la Dirigenza Scolastica ha disposto il passaggio immediato alla Didattica a Distanza (Dad) per garantire la continuità didattica nonostante la chiusura forzosa dell'istituto.

Le cause dei danni e l'impatto economico

La distruzione materiale ha colpito in modo significativo l'infrastruttura interna della scuola. Metà delle porte interne delle aule sono state distrutte, mentre i sistemi di allarme sono stati manomessi e l'ascensore è stato forzato con violenza. Questi atti vandalici rappresentano un colpo duro per un istituto che aveva appena concluso lavori di manutenzione straordinaria per 230mila euro e che nel complesso ha ricevuto investimenti pubblici per un milione e mezzo di euro. L'entità del danno richiede interventi urgenti che le risorse correnti non possono immediatamente coprire.

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La posizione delle istituzioni e del Ministro

Daniele Parrucci, consigliere delegato all'Edilizia scolastica di Città Metropolitana, ha definito l'accaduto un atto criminale che compromette la sicurezza degli studenti e del personale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valdirara, ha espresso il suo dolore pubblico per la violenza contro il bene scuola. La posizione è netta: non esistono fondi di emergenza sufficienti per coprire danni ingenti come questi, costringendo l'amministrazione a chiudere la scuola fisicamente e a riorganizzare le lezioni a distanza per oltre 360 scuole sotto la sua competenza che non possono attendere.

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Estensione del fenomeno delle occupazioni a Roma

Il caso del Ferraris-Hertz si inserisce in un quadro più ampio di tensioni nel sistema scolastico romano. Dall'inizio dell'anno scolastico, il numero di istituti superiori occupati a Roma ha raggiunto quota 32. Oltre al Ferraris-Hertz, sono state occupate altre cinque scuole, tra cui il Liceo Righi e il Liceo Russell. Al Liceo Righi, gli studenti dissidenti hanno preso possesso di entrambe le sedi citando don Lorenzo Milani e Gianni Rodari, rivendicando una propria "creatività" e il desiderio di ripensare il mondo con le "mani pulite", organizzando assemblee decisionali parallele.

Prospettive future e sicurezza delle strutture

La chiusura forzata del Ferraris-Hertz pone il problema della protezione dei beni pubblici durante le fasi di occupazione studentesca. Daniele Parrucci ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione legislativa o amministrativa per garantire la protezione delle infrastrutture scolastiche. Le risorse disponibili sono attualmente insufficienti per far fronte alle emergenze di tutte le scuole sotto la giurisdizione della Città Metropolitana. Si attendono ora le decisioni tecniche per la messa in sicurezza dell'edificio e la definizione dei tempi per il rientro in presenza degli studenti, che dipenderanno dalla velocità dei cantieri di restauro finanziati con fondi ordinari o straordinari.