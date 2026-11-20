Licia Colò confida a Caterina Balivo il rimpianto di non aver soccorso un bambino malnutrito in Madagascar, una storia che rivela il suo profondo impegno umanitario.

Licia Colò, la nota conduttrice televisiva di 64 anni, ha partecipato a una confessone emotiva e inaspettata durante la sua apparizione nel salotto di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona. Questa rivelazione intima riguarda un episodio del suo passato, avvenuto in Madagascar, che rappresenta ancora oggi uno dei rimpianti più grandi nella sua vita personale e professionale.

Il Profondo Impatto Emotivo

La puntata è stata dedicata alla giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza in collaborazione con l'organizzazione Unicef. Durante la trasmissione, Licia Colò ha accompagnato la figlia ed è tornata con la memoria a un viaggio avvenuto in Madagascar, un'esperienza che l'ha segnata profondamente nel corso degli anni. La conduttrice ha descritto il luogo come l'entroterra, lontano dalle zone turistiche, dove stava lavorando con il suo gruppo per progetti specifici.

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Dettagli Dell'incontro Critico

Un momento cruciale è arrivato quando ha visto un bambino molto piccolo, che stimava avesse circa sei anni, mentre continuava a seguirla incessantemente. Nonostante la sua evidente malnutrizione, ha notato che il piccolo aveva una faccia sveglia e piena di vita. Il bambino ha iniziato a ripetere il suo nome, chiamandola Licia, dopo aver sentito i suoi colleghi che lo facevano, creando un legame immediato e toccante.

La Scelta Controversa E Il Rimpianto

Licia Colò ha spiegato di essere rimasta molto colpita dall'incontro e di aver pensato subito di aiutarlo e fare qualcosa di concreto per il suo futuro. A quel tempo, esistevano le prime adozioni a distanza e lei pensava di potergli dare una mano dall'Italia, facendo nel suo piccolo la differenza nella sua vita. Voleva parlargli e chiedergli dov'era la sua famiglia per assicurarsi che ricevesse le cure necessarie.

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Pressione Del Gruppo E Conseguenze

Il gruppo di lavoro, tuttavia, aveva la necessità di proseguire il viaggio e continuava a sollecitarla affinché andasse via. Nonostante Licia abbia provato a insistere e a opporsi alla partenza, alla fine ha ceduto alle pressioni del gruppo. Ha ammesso di aver demordato, un momento che le ha lasciato un peso significativo e un senso di colpa che non l'ha mai abbandonata completamente.

Riflessioni Sull Età E Il Coraggio

La conduttrice ha riconosciuto di non aver mai dimenticato quello sguardo e di portarsi dietro il peso di quella decisione difficile. Ha chiesto scusa perché considera quel momento uno dei pochi rimpianti nella sua vita, affermando che con il carattere che ha oggi avrebbe detto non ce ne andiamo e avrebbe trovato la famiglia del bambino. Ammette che allora non ha avuto il coraggio di fare la scelta giusta per il bambino, un episodio che continua a farle male nonostante sia passato del tempo.