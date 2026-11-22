Licia Colò, ospite a La Volta Buona, racconta commossa il rimpianto di non aver aiutato un bambino malnutrito incontrato in Madagascar durante un viaggio di lavoro.

Licia Colò si è commossa in diretta durante la sua ospitata a La Volta Buona, nella puntata dedicata alla Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, realizzata in collaborazione con Unicef. La conduttrice ha ripercorso un episodio vissuto durante un viaggio in Madagascar, che ancora oggi le provoca un profondo senso di colpa.

Il ricordo, che Colò considera uno dei più grandi rimpianti della sua vita, riguarda un bambino incontrato durante il viaggio e che lei non è riuscita ad aiutare. Il racconto ha segnato un momento molto intenso della trasmissione, con la conduttrice visibilmente provata mentre rievocava quei fatti.

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Il bambino malnutrito che seguiva Licia Colò in Madagascar

Durante il viaggio in Madagascar, Licia Colò ha notato un bambino di circa sei anni che continuava a seguirla. Il piccolo era malnutrito, ma secondo le parole della conduttrice aveva un viso sveglio e pieno di vita, un dettaglio che non ha più dimenticato.

Mentre il gruppo lavorava, i colleghi della conduttrice hanno iniziato a chiamarla per nome. Il bambino ha cominciato a ripetere 'Licia, Licia' prima di allontanarsi, lasciando nella conduttrice un ricordo destinato a durare nel tempo.

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In quel momento Colò aveva deciso di fare qualcosa per lui. Voleva parlargli e chiedergli dove si trovasse la sua famiglia, per capire in che modo poterlo aiutare concretamente.

Colò ha spiegato di essere molto giovane all'epoca. In quel periodo stavano nascendo le prime adozioni a distanza, e lei aveva pensato che avrebbe potuto sostenere il bambino dall'Italia, facendo nel proprio piccolo la differenza.

Perché Licia Colò non ha aiutato il piccolo

Licia Colò ha rinunciato ad aiutare il bambino perché i colleghi insistevano affinché il gruppo ripartisse. Davanti a quella pressione, la conduttrice ha alla fine lasciato perdere il proposito che aveva maturato.

Colò ha ammesso di aver provato un primo tentativo di opporsi alla partenza, ma di aver poi desistito dopo aver insistito per un po'. Tra le lacrime ha raccontato che i colleghi continuavano a ripeterle che dovevano andare via.

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Nel suo racconto, la conduttrice ha affermato che avrebbe dovuto dire che non sarebbero partiti finché non si fosse trovata la famiglia di quel bambino. Secondo Colò, con il carattere che ha oggi avrebbe agito in questo modo, mentre allora non ha avuto il coraggio.

Il rimpianto di Licia Colò e il messaggio per l'infanzia

Il rimpianto di Licia Colò, emerso durante La Volta Buona, nasce dalla scelta di non fermarsi davanti al bambino malnutrito che la seguiva in Madagascar. La conduttrice descrive quel momento come una delle decisioni che più le pesano ancora oggi.

Il racconto è stato proposto nella puntata dedicata alla Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con Unicef. La testimonianza mostra come un incontro di pochi minuti, durante un viaggio, possa lasciare un segno duraturo su chi lo vive.

Il racconto non indica sviluppi successivi sulla sorte del bambino, che resta senza nome nella testimonianza della conduttrice. Il ricordo di Colò rimane così una riflessione personale sul valore della scelta di fermarsi e aiutare chi chiede attenzione.