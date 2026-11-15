Licia Lanera: Ravenna Teatro celebra vent'anni con tre spettacoli

Ravenna Teatro dedica una settimana a Licia Lanera dal 10 al 14 novembre. Tre spettacoli celebrano i vent'anni della sua compagnia teatrale barense.

Il programma di Ravenna Teatro prevede una settimana intensa dedicata interamente alla regista e attrice barense Licia Lanera. L'evento si svolgerà dall'11 al 14 novembre e celebra i vent'anni della sua compagnia teatrale attraverso la messa in scena di tre spettacoli distinti. Questa iniziativa sottolinea il ruolo centrale di Lanera nel panorama teatrale contemporaneo italiano, riconoscendo la sua capacità di creare un immaginario unico.

Il percorso artistico di Licia Lanera

Licia Lanera ha costruito nel corso dei suoi vent'anni di attività un immaginario definito come iperitaliano, ipergenerazionale e iperprovinciale. La sua regia è caratterizzata da una rabbia buia che rappresenta sia il suo marchio distintivo sia il rischio artistico della sua poetica. La frustrazione di un presente che tende a tagliare fuori i soggetti marginali alimenta la radicalità di uno stile punk che cerca di storicizzarsi.

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Questo approccio metodologico le ha valso il Premio Ubu nel 2022, un riconoscimento che certifica l'importanza del suo lavoro. Il suo teatro esplora le tensioni sociali e personali con una forza che non teme di confrontarsi con le realtà più scomode del sud Italia. La sua produzione teatrale si distingue per l'assenza di qualsiasi illusione di modernità superficiale, preferendo una ricerca di verità grezza e autentica.

Analisi della trilogia in scena a Ravenna

I tre spettacoli proposti a Ravenna offrono una panoramica completa della ricerca artistica di Licia Lanera. Il primo lavoro è tratto da un testo francese di Pauline Peyrade e racconta la storia di una ragazza violentata che, da adulta, si fa giustizia da sola. La narrazione trasfigura il sud in un territorio irredimibile, creando un incubo preciso e tangibile per lo spettatore.

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Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto interpretano i ruoli principali recitando in un pugliese giovanile che non risulta nemmeno perso. La scena è popolata da elementi simbolici come conigli, giocattoli e la musica di Billie Eilish, che contribuiscono a creare un'atmosfera surreale e perturbante. La rappresentazione mostra come la violenza e la vendetta possano diventare un riflesso di una società che ha fallito nel proteggere i suoi membri più vulnerabili.

Le tematiche della commedia sull'immortalità

Il secondo spettacolo è il lavoro più recente, franco e difficile dell'autrice. Mette in scena quattro attrici di età compresa tra i venti e gli ottant'anni che si confrontano con il tema dell'immortalità. La commedia presenta elementi autobiografici dilaganti che spingono il pubblico a riflettere su quale controstoria italiana avremmo potuto avere ascoltando.

La narrazione esplora le vite di chi ha fatto teatro nelle cantine e negli spazi off, resistendo a ogni illusione di modernità. Questo approccio permette di ascoltare voci che spesso sono state ignorate o marginalizzate dai circuiti teatrali mainstream. Le attrici rappresentano diverse generazioni, mostrando come le esperienze personali e le lotte artistiche si intreccino nel tempo.

Il tributo a Pier Vittorio Tondelli

Il terzo spettacolo, intitolato Ubu 2025, trasforma l'opera di Pier Vittorio Tondelli in un testo canonico che resiste al tempo più di quasi tutta la letteratura italiana coetanea. Licia Lanera ne fa alla lettera un campione della rappresentazione della vita, catturando l'essenza di un'epoca senza tempo. La messa in scena è ricca di dettagli sensoriali che rievocano un'atmosfera specifica e intensa.

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La scena è dominata da immagini di bar, camerette fumose e corpi che si abbrancano, con l'unico assente del cielo che crea un senso di claustrofobia esistenziale. Questo trattamento letterario dimostra come il lavoro di Tondelli abbia una vitalità che supera i confini della sua generazione. La regia di Lanera evidenzia la capacità del testo di parlare ancora alle nuove generazioni.

L'impatto della produzione teatrale

Questa settimana dedicata a Licia Lanera a Ravenna Teatro rappresenta un'occasione importante per il pubblico italiano. Gli spettacoli offrono una riflessione profonda sulla società, la violenza e la memoria culturale attraverso il linguaggio del teatro. La presenza di attori di diverse età e la varietà dei temi trattati garantiscono una esperienza teatrale completa e stratificata.

Il riconoscimento ottenuto con il Premio Ubu nel 2022 e le nuove sperimentazioni del 2025 confermano l'attualità del lavoro di Lanera. La sua capacità di unire elementi punk a una ricerca teatrale rigorosa crea un dialogo unico con il pubblico. Ravenna Teatro offre così una piattaforma cruciale per la diffusione di questa visione artistica innovativa e provocatoria.