Liegi-Bastogne-Liegi: il gruppo di testa allunga, Pogacar in difficoltà

La Liegi-Bastogne-Liegi entra nel vivo con un gruppo di testa composto da 51 corridori, tra cui Evenepoel e Bernal, che guadagna terreno. Pogacar accusa un ritardo di oltre 3 minuti. Percorso impegnativo con 11 salite e 4400 metri di dislivello.

La corsa si sviluppa con un ritmo incalzante, mantenendo alta la tensione tra i corridori di testa. Il gruppo principale, composto ora da ben 51 atleti, tra cui figure di spicco come Remco Evenepoel e Egan Bernal , continua a guadagnare terreno, consolidando il proprio vantaggio.

L'ultimo rilevamento indica un margine di 3 minuti e 40 secondi sul secondo gruppo, una distanza significativa che testimonia la forza e la determinazione dei fuggitivi. La velocità media nella prima ora di gara è stata di 45,3 chilometri orari, un dato che sottolinea l'intensità della competizione e l'impegno profuso dai ciclisti.

Dopo un'ora e quindici minuti dall'inizio della competizione, la situazione in gara si è definita ulteriormente, con una netta divisione tra il gruppo di testa, guidato da Evenepoel, e un secondo gruppo che accusa un ritardo di circa 20 secondi. Questa dinamica suggerisce una strategia ben precisa da parte dei primi, che mirano a sfruttare al massimo il loro vantaggio per affrontare le impegnative salite che caratterizzano il percorso.

Tadej Pogacar, uno dei favoriti alla vittoria, si trova ancora a una distanza considerevole dalla vetta, con un ritardo di 3 minuti e 30 secondi da Evenepoel. La sua posizione indica che potrebbe aver adottato una tattica più prudente, preferendo conservare le energie per le fasi finali della corsa, oppure potrebbe aver avuto qualche difficoltà iniziale che lo ha costretto a rimanere più indietro.

Il percorso della Liegi-Bastogne-Liegi è notoriamente impegnativo, caratterizzato da undici salite e un dislivello complessivo di 4400 metri. Queste difficoltà altimetriche mettono a dura prova la resistenza e la forza dei ciclisti, selezionando i migliori interpreti e rendendo la corsa imprevedibile fino all'ultimo chilometro. Tra le salite più iconiche e decisive spicca la Redoute, un muro di 1600 metri con una pendenza media del 9,4%, situata a soli 34 chilometri dall'arrivo.

La Redoute è un luogo simbolo della Liegi-Bastogne-Liegi, teatro di numerosi attacchi e capovolgimenti di fronte. La sua pendenza impegnativa e la sua posizione strategica la rendono un punto cruciale per la corsa, dove i corridori più in forma possono fare la differenza. L'ultimo trampolino di lancio verso la vittoria è la Roche aux Faucons, conosciuta anche come la Rocca dei Falconi, una salita di 1300 metri con una pendenza media dell'11%, situata a soli 13 chilometri dalla conclusione.

La Roche aux Faucons rappresenta l'ultima occasione per i corridori di attaccare e cercare di staccare gli avversari, prima del traguardo finale. La combinazione di queste due salite, la Redoute e la Roche aux Faucons, rende la Liegi-Bastogne-Liegi una delle corse più spettacolari e impegnative del calendario ciclistico.

L'elenco completo delle undici côtes che i ciclisti dovranno affrontare è il seguente: Côte de Saint-Roch (km 83,7), Col de Haussire (km 132,4), Côte de Wanne (km 171,2), Côte de Stockeu (Km 177,7), Côte de la Haute-Levée (Km 181,9), Col du Rosier (km 196,2), Col du Maquisard (km 208,7), Côte de Desnié (Km 212,8), Côte de la Redoute (Km 225,5), Côte des Forges (Km 236,2), Côte de la Roche-aux-Faucons (Km 246,1)





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