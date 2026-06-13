Ligabue all'Olimpico: festa per i trent'anni di 'Certe notti' tra musica, impegno sociale e ricordi

Il concerto di Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma celebra trent'anni dal successo di 'Certe notti' e l'album 'Buon compleanno Elvis'. Tra brani storici, messaggi contro le guerre e la violenza sulle donne, e una band che riunisce musicisti di diverse epoche, il tour prosegue tra conferme e progetti futuri.

Luciano Ligabue , noto come Liga, ha tenuto un concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno davanti a 54.000 spettatori, evento che celebra i trent'anni dall'uscita del brano 'Certe notti' e l'album 'Buon compleanno Elvis'.

Il tour negli stadi, iniziato con la data zero di Bibione, rappresenta un viaggio attraverso trentacinque anni di carriera. Lo spettacolo, aperto dalle note di Verdi, ha visto l'artista eseguire successi come 'Balliamo sul mondo', 'Una vita da mediano' e 'Urlando contro il cielo', chiudendo con 'Certe notti'.

Ligabue ha affrontato temi attuali, ribadendo la sua posizione di libertà artistica in risposta a chi gli chiedeva prese di posizione, citando De Gregori, e ha eseguito 'Il mio nome è mai più' contro le guerre, con immagini di conflitti in Gaza, Ucraina, Sudan e altri. Il brano 'Nessuno è di qualcuno', dedicato alle donne vittime di violenza, è stato accompagnato da volti noti dello spettacolo.

Sul palco, oltre alla band storica con più chitarristi e il figlio Lenny alla batteria, sono comparsi un cameo di Little Taver e un'intervento dell'intelligenza artificiale che ha trasformato politici mondiali in personaggi di un cocktail party surreale. Il tour proseguirà in altre città e potrebbe avere un capitolo finale con quindici date, incluse tappe europee, prima di una pausa nel 2027.

Ligabue ha lasciato aperta la possibilità a Sanremo e a nuove canzoni inedite, mentre la prossima tappa è a Torino il 17 giugno e poi a San Siro il 20. L'atmosfera all'Olimpico è stata di festa e rocc annull, confermando il legame duraturo con il suo pubblico





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