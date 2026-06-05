Lily Collins si lancia in nuove sperimentazioni estetiche

Lily Collins si prepara a farvi viaggiare verso le coste della Grecia e i lussuosi scorci di Monaco per il gran finale della serie Netflix Emily in Paris. Mentre la serie si prepara a concludersi, Lily si lancia in nuove sperimentazioni all'ombra della Tour Eiffel. Il nuovo taglio è scultoreo e grafico ma allo stesso tempo leggero, perfetto per alleggerire i tratti del viso e regalare un fascino fresco e dinamico.

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