Lima si aggiudica il primo posto tra le città gastronomiche di Time Out

La città peruviana conquista la vetta della classifica grazie alle sue specialità a base di pesce e alla sua accessibilità economica. Bangkok e Città del Messico seguono a ruota, mentre Londra e Barcellona completano la top five. New York si posiziona al 15° posto.

Lima si aggiudica il primo posto nella classifica delle città gastronomiche di Time Out . La città peruviana, spesso definita la capitale culinaria dell'America Latina, è rinomata per le sue specialità a base di pesce come il ceviche e la causa Limeña, un elegante piatto freddo a base di patate.

Ma non è solo la qualità del cibo a rendere Lima una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina: la città è stata anche valutata come la più economica tra le 20 città gastronomiche presenti nella lista. Virginia Gil, redattrice per gli Stati Uniti di Time Out, sottolinea che una città rinomata per il cibo è molto più di un semplice luogo dove mangiare bene.

'Le città presenti in questa lista sono note per i loro ingredienti, le cucine iconiche e le profonde tradizioni culinarie che hanno influenzato il modo in cui le persone mangiano in tutto il mondo', ha dichiarato in un'e-mail a CNN Travel. 'Non sono solo mete ambite dagli amanti del buon cibo; sono luoghi che da decenni attraggono viaggiatori in cerca di esperienze gastronomiche indimenticabili'.

Bangkok si classifica al secondo posto per il secondo anno consecutivo, offrendo una 'cultura dello street food senza eguali', secondo Time Out. Le avventure culinarie in questa città propongono sapori dolci, piccanti, aspri e salati in piatti famosi che possono costare meno di 5 dollari. Al terzo posto si trova Città del Messico, 'offrendo una scena gastronomica variegata che spazia dai ristoranti stellati Michelin ai mercati di strada locali'.

Il taco al pastor, un piatto amatissimo a base di maiale e ananas, è addirittura celebrato con un 'corridoio del taco' situato su Lorenzo Boturini, un tratto di 12 isolati nella parte orientale della città. Londra, considerata una delle città con la scena gastronomica più variegata al mondo, si posiziona al quarto posto. Qui si possono trovare praticamente tutte le cucine del globo, tutte concentrate in un unico luogo.

La città britannica ha ottenuto il punteggio più alto nella classifica, secondo i residenti, per la qualità dei ristoranti. Il, forse il mercato alimentare più antico della città, risalente al XII secolo, è considerato una tappa obbligata per molti turisti. Barcellona, in Spagna, dove la scena gastronomica è fortemente influenzata dalla storia mediterranea, completa la top five. Time Out sottolinea i mercati locali e le tradizioni catalane che rendono questa città una delle migliori.

Tra le specialità locali da assaggiare ci sono il Pa amb tomàquet (pane al pomodoro) e le patatas bravas. La città statunitense in cima alla classifica si posiziona al numero 15: New York. Time Out sottolinea il legame tra la scena gastronomica newyorkese e la sua ricca storia di immigrazione. Ricca di influenze culinarie provenienti da chi si è trasferito dall'estero, la città vanta alcune delle migliori pizze, bagel, pastrami e molto altro





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