Il ministro degli esteri taiwanese Lin Chia-lung è in visita al Texas per incontri con politici locali, mentre Donald Trump si prepara al vertice APEC in Cina.

Taipei, 17 novembre. Il ministro degli Esteri di Taiwan, Lin Chia-lung, si trova attualmente nello Stato americano del Texas per una visita ufficiale di alto livello, come confermato martedì dal suo ministero. Questo viaggio rappresenta il secondo spostamento di Lin negli Stati Uniti nell'arco di sole due mesi, segnando una significativa attività diplomatica in un periodo di intensa geopolitica internazionale.

Contesto Geopolitico e Visita al Texas

La presenza di Lin Chia-lung nel Texas coincide temporalmente con la imminente visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Cina per il vertice dell'APEC. Washington funge da principale partner internazionale e fornitore di armi per Taiwan, nonostante l'assenza di relazioni diplomatiche formali tra le due entità. Pechino ha ripetutamente chiesto a Washington di interrompere ogni forma di contatto ufficiale e di cessare le vendite di armi, mantenendo una posizione ferma sulla sovranità dell'isola.

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Il portavoce del Ministero degli Esteri taiwanese, Hsiao Kuang-wei, ha dichiarato ai reporter a Taipei che Lin è attualmente in Texas, ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli operativi sulla missione. Nonostante la mancanza di informazioni ufficiali dettagliate, l'attività diplomatica di Taipei sottolinea l'importanza strategica che l'isola attribuisce ai rapporti con gli Stati Uniti in questo delicato momento storico.

Incontri con Politici Statunitensi

La giornata di martedì ha visto Lin Chia-lung pubblicare sul suo account X una fotografia che lo ritrae mentre incontra la deputata del Texas, Sylvia Garcia. Lin ha espresso gratitudine per l'accoglienza calda e per il forte sostegno mostrato da Garcia verso Taiwan, dichiarando in inglese di aspettarsi di approfondire la cooperazione tra le due regioni e di darle presto il benvenuto a Taiwan.

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Questa interazione diretta con un membro del Congresso degli Stati Uniti riflette la natura informale ma significativa dei legami che Taipei cerca di consolidare. Il Dipartimento di Stato americano non ha fornito commenti immediati alla richiesta di chiarimenti inviata al di fuori dell'orario di ufficio, mantenendo una posizione di attesa o di non ufficiale sulla specifica natura degli incontri.

Movimenti Diplomatici Precedenti e Tensioni

La visita attuale non è isolata, poiché Lin si era recato negli Stati Uniti anche il mese scorso, dirigendosi in Arizona per l'inaugurazione di un nuovo consolato de facto di Taiwan a Phoenix. Sebbene i funzionari di alto livello di Taipei viaggino occasionalmente negli Stati Uniti, il presidente eletto democraticamente, Lai Ching-te, non ha ancora intrapreso un viaggio analogo durante il secondo mandato dell'amministrazione Trump.

Tali movimenti sono osservati con attenzione da Pechino, che vede ogni contatto ufficiale come una provocazione. La dinamica è ulteriormente complicata dal fatto che Donald Trump è previsto per l'arrivo in Cina questa settimana, nella città di Shenzhen, per partecipare al vertice dell'APEC.

Impatto Futuro e Relazioni Cino-Americane

Il vertice dell'APEC segnerà il terzo incontro tra Trump e il presidente cinese, Xi Jinping, quest'anno. Quest'incontro avviene in un contesto in cui le vendite di armi a Taiwan sono state oggetto di discussione strategica; a maggio, dopo una visita a Pechino, Trump aveva dichiarato di aver mantenuto in sospeso un nuovo pacchetto di vendite, definendolo una carta negoziale.

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Il governo democraticamente eletto di Taiwan rifiuta le rivendicazioni di sovranità di Pechino, sostenendo che solo il popolo dell'isola ha il diritto di decidere il proprio futuro. La combinazione di visite diplomatiche taiwanesi negli USA e dei vertici cino-americani crea un complesso scenario in cui la stabilità regionale è costantemente sotto esame, con Taipei che cerca di mantenere una presenza internazionale significativa pur evitando escalation dirette.