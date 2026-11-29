Linda Parente chiede assistenza infermieristica per il marito attore Massimo Lello, colpito da SLA grave. Una lotta per l'uguaglianza delle cure in Italia.

Linda Parente e Massimo Lello affrontano quotidianamente le conseguenze della Sclerosi Laterale Amiotrofica nelle Marche, in una situazione di emergenza assistenziale continua. Linda Parente, originaria di Luco dei Marsi, assiste da sola il marito attore, un artista professionista colpito da questa patologia degenerativa. La donna sostiene che l'attuale sistema sanitario non offre adeguato supporto nei territori marchigiani, creando disparità rispetto ad altre regioni italiane.

La crisi assistenziale e le richieste di Linda Parente

Linda Parente richiede all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona e alle ASL locali il riconoscimento di ore di assistenza infermieristica specializzata per il coniuge. Massimo Lello è attualmente tracheostomizzato, alimentato tramite PEG e necessita di ventilazione meccanica ventiquattro ore su ventiquattro. Questa complessità clinica impone un carico di lavoro insostenibile per un singolo familiare che opera come caregiver esclusivo.

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La donna denuncia l'assenza di un supporto strutturato che le consenta di gestire le urgenze mediche e di prendersi brevi pause vitali. Linda Parente spiega che non intende sostituire il ruolo di cura che svolge, ma chiede semplicemente di poter usufruire di qualche ora di sollievo settimanale. La sua richiesta mira a evitare che lei diventi un operatore sanitario h24 senza alcun beneficio economico o temporale aggiuntivo.

Il quadro economico e le disparità regionali

Il bonus caregiver mensile di mille euro che Linda Parente percepisce si rivelà insufficiente per coprire i costi del mercato privato dell'assistenza. Tale importo permette di pagare infermieri specializzati solo per quattro ore, due volte a settimana, quando viene reperita la disponibilità del personale. Queste poche ore rappresentano l'unica finestra temporale in cui la donna può uscire di casa per effettuare la spesa, recarsi in farmacia o sbrigare commissioni essenziali.

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La pianificazione di queste uscite è estremamente frammentata e dipendente dalla disponibilità altrui, mese per mese. Linda Parente deve adattare ogni propria necessità alle finestre temporali degli infermieri, rendendo difficile qualsiasi attività che non sia strettamente necessaria alla sopravvivenza domestica. Otto ore di libertà settimanale non permettono di gestire la vita ordinaria o concedersi momenti di riposo personale.

La storia artistica e la traiettoria della malattia

La storia personale di Linda Parente e Massimo Lello inizia nel gennaio 2009, quando lei lavorava come videomaker per il Teatro Stabile dell'Aquila. Durante le riprese del documentario "La parola ai giurati", diretto da Alessandro Gassmann, Linda Parente conobbe Massimo Lello, attore nel ruolo del presidente di giuria. I due iniziarono una relazione nel giugno dello stesso anno, dopo il terremoto dell'Aquila che colpì la regione, salvandosi entrambi in circostanze fortunate.

La diagnosi ufficiale di Sclerosi Laterale Amiotrofica arrivò nel 2023, dopo due anni di accertamenti medici e peggioramenti progressivi. Massimo Lello continuò la sua attività teatrale fino all'ultima tournée de "Così è se vi pare" di Pirandello, con Milena Vukotic e Pino Micol. Nel 2025 sono seguiti l'intervento di tracheostomia, l'inserimento della PEG e l'avvio della ventilazione meccanica continuativa, segnando il passaggio a una condizione clinica ad altissima intensità assistenziale.

La campagna per il protocollo nazionale sulle cure SLA

Oltre alla battaglia personale per sé e per il marito, Linda Parente promuove un protocollo nazionale per l'assistenza alle persone con SLA ad alta complessità. La donna sostiene che il diritto alle cure e al sostegno economico non debba dipendere dal luogo di residenza o dal codice CAP del paziente. La SLA non dovrebbe determinare differenze di trattamento tra malati di serie A e di serie B a parità di patologia clinica.

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La richiesta di Linda Parente mira a eliminare l'ingiustizia che lascia da soli i familiari che imparano a gestire procedure mediche avanzate per necessità. La donna vuole che le regole siano uniformi in tutta Italia, garantendo parità di accesso alle risorse sanitarie pubbliche. La sua denuncia mira a trasformare un'emergenza privata in una priorità di politiche sociali e sanitarie nazionali per tutelare i caregiver.