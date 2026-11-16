Lindsay Clancy: Nuovo processo omicidio Massachusetts fissato per marzo

Il giudice William Sullivan fissa il secondo processo per Lindsay Clancy a marzo. La madre accusata di aver ucciso i tre figli torna in tribunale per la decisione finale.

La Corte Superiore di Plymouth nel Massachusetts riaprirà i battenti per il caso di Lindsay Clancy, la quarantunne madre accusata dell'uccisione dei suoi tre figli piccoli. La prossima udienza, prevista per lunedì, segna un passaggio cruciale dopo che il primo processo si è concluso con un annullamento lo scorso settembre. Questa fase determinerà la data ufficiale per il secondo procedimento penale, che potrebbe svolgersi nel mese di marzo.

Il giudice William Sullivan ha dichiarato l'intenzione di fissare una scadenza precisa durante questa riunione. Il caso, che ha attirato l'attenzione nazionale sulle complesse dinamiche della salute mentale post-parto, resta sospeso in attesa di questa decisione procedurale. La comunità giuridica attende con grande interesse l'annuncio della data, che inizierà il conteggio dei tempi legali per entrambe le parti.

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Dettagli del secondo procedimento penale

Il secondo processo si svolgerà per gli stessi fatti ocurridosil 24 gennaio 2023 nella città di Duxbury, un sobborgo di Boston. Lindsay Clancy è accusata di aver strangolato la figlia Cora di cinque anni, il figlio Dawson di tre anni e il neonato Callan di otto mesi. Le accuse includono l'omicidio di primo grado, una pena che comporta il carcere a vita senza possibilità di libertà condizionale in caso di condanna.

Tutti i dettagli sull'accaduto sono stati ammessi come certi durante il primo processo. Gli investigatori hanno stabilito che la Clancy ha usato degli elastici da ginnastica per soffocare i bambini nel seminterrato della loro casa. Subito dopo, ha tentato il suicidio tagliandosi con un coltello e saltando da una finestra del secondo piano, un'azione che le ha causato la paralisi permanente.

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Posizioni delle parti e dibattiti legali

La difesa ha sostenuto in modo coerente che Lindsay Clancy soffriva di psicosi postpartum al momento dei fatti. Gli avvocati hanno richiesto un verdetto di non colpevolezza per mancanza di responsabilità penale, una specifica difesa legale nel Massachusetts che riconoscerebbe uno stato di infermità mentale. Questo esito avrebbe portato alla sua ricovero obbligatorio in un ospedale psichiatrico statale, soggetto a revisioni periodiche.

Alcune giurate del processo precedente hanno riferito di essere state propense ad accettare questa tesi. Tuttavia, almeno un membro della giuria di dodici persone si è opposto all'unanimità necessaria per il verdetto di non colpevolezza per motivi di salute mentale. Questa divisione interna ha portato alla dichiarazione di processo nullo il 4 settembre.

Conseguenze e prossimi passi processuali

Il procuratore distrettuale della contea di Plymouth, Timothy Cruz, deve ancora annunciare i dettagli finali sulla strategia di accusa. L'ufficio sta valutando se procedere con le cariche di omicidio di primo grado o optare per accuse di secondo grado. Questa decisione influenzerà il modo in cui si svolgerà il nuovo processo e i diritti della difesa.

L'assistente procuratore Jennifer Sprague ha confermato che l'accusa intende portare avanti il processo. Tuttavia, lascerà che il giudice William Sullivan si pronunci su diverse mozioni pendenti prima di definire l'approccio finale. Il giudice ha recentemente respinto l'argomento della difesa secondo cui un secondo processo violerebbe i diritti costituzionali della Clancy, aprendo la strada al proseguimento delle indagini.