Lindsay Clancy: udienza per il nuovo processo omicidio figli Massachusetts

Lindsay Clancy torna in tribunale nel Massachusetts per decidere se ripetere il processo per l'omicidio dei tre figli dopo la giuria morta del primo procedimento.

Lindsay Clancy tornerà davanti al giudice William Sullivan a Plymouth, nel Massachusetts, lunedì prossimo per un'udienza cruciale che potrebbe determinare il destino legale della madre di Duxbury. Questa sessione giudiziale stabilirà se il caso per l'omicidio dei suoi tre giovani figli verrà riproposto o archiviato definitivamente.

Udienza sul doppio rischio e nuovo iter processuale

Il verdetto non raggiunto all'unanimità durante il primo processo ha creato una situazione giuridica complessa che richiede ora l'intervento diretto della magistratura locale. Il giudice Sullivan è chiamato a valutare le argomentazioni presentate dalla difesa, che chiede l'archiviazione delle accuse di omicidio basandosi sulla protezione costituzionale contro il doppio giudizio.

Also read Figli e figliastri di Piperno

La difesa sostiene che il decreto di nullità del processo dichiarato il quattro settembre scorso fosse ingiustificato. Gli avvocati di Clancy sostengono che la giuria non avesse realmente raggiunto uno stallo irreversibile, ma che vi fosse stata solo una dissenso isolato. Secondo la linea difensiva, il giudice avrebbe dovuto intervenire prima dichiarando il processo nullo, evitando così la necessità di un nuovo iter giudiziario.

Al contrario, gli accusatori hanno presentato una mozione la settimana scorsa esortando il giudice Sullivan a respingere la richiesta di archiviazione. I pubblici ministeri affermano con fermezza che dovrebbero essere autorizzati a continuare a perseguire la giustizia per Cora, Dawson e Callan Clancy, sottolineando la gravità dei fatti accaduti.

Advertisement

Dettagli sugli accusati e contesto dell'omicidio

Lindsay Clancy, trentaseienne, affronta accuse di omicidio di primo grado per la morte della figlia Cora, di cinque anni, del figlio Dawson, di tre anni, e del piccolo Callan, di otto mesi. I fatti risalgono al ventiquattro gennaio duemilaventitré, quando la donna uccise i bambini nella cantina della loro casa situata nel sobborgo di Boston.

Non vi fu alcuna disputa tra le parti riguardo ai mezzi utilizzati per compiere gli omicidi. Si accertò che Clancy strangolò i tre bambini utilizzando fasce elastiche per l'esercizio fisico. Dopo aver commesso questi atti, la madre tentò il suicidio tagliandosi le vene con un coltello e lanciandosi da una finestra al secondo piano.

Tale tentativo di togliersi la vita lasciò Lindsay Clancy paralizzata per tutta la vita. Questo dettaglio fisico e medico-legale è stato centrale nelle discussioni successive, poiché la condizione della madre ha influenzato la percezione pubblica e giuridica degli eventi tragici verificatisi nella loro abitazione.

Dibattito sulla psicosi postpartum e responsabilità penale

La strategia difensiva si è basata principalmente sull'alibi della psicosi postpartum. Gli avvocati hanno sostenuto che al momento dei fatti Clancy stesse attraversando una grave crisi mentale tale da renderla non responsabile penalmente, come previsto dalla legge del Massachusetts. Tale qualificazione avrebbe comportato il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario invece che in prigione.

Alcuni membri della giuria, intervistati successivamente in trasmissioni televisive, hanno rivelato che senza l'opposizione di un singolo membro della giuria, avrebbero probabilmente emesso un verdetto di non colpevolezza per incapacità criminale. Questo elemento ha gettato luce sulle dinamiche interne alla camera di consiglio durante le deliberazioni finali.

Advertisement

La presenza di quel singolo giurista ostacolante ha impedito l'unanimità necessaria per il verdetto, portando alla dichiarazione di nullità. La questione del rispetto delle istruzioni del giudice sul dubbio ragionevole da parte di questo membro è ora al centro delle contestazioni legali avanzate dalla difesa per bloccare il nuovo processo.

Opzioni del procuratore distrettuale Timothy Cruz

L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Plymouth, guidato da Timothy Cruz, deve ancora rendere pubblici i dettagli operativi sui piani per un eventuale nuovo processo. Tuttavia, le opzioni legali disponibili includono il mantenimento delle accuse di omicidio di primo grado o la riduzione a quelle di secondo grado.

In caso di nuove accuse di primo grado, una condanna comporterebbe automaticamente l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionata. Se invece si optasse per l'omicidio di secondo grado, la condannata avrebbe la facoltà di rinunciare al processo con giuria e scegliere un giudizio davanti al solo giudice, aprendo la strada a una possibile futura libertà vigilata.

Il giudice Sullivan dovrà anche discutere un calendario temporale per un potenziale nuovo processo, qualora decidesse di far proseguire il caso. Le parti sono state istruite a prepararsi per discutere una data precisa per il successivo iter giudiziario, confermando la serietà delle intenzioni dell'accusa di portare a termine l'indagine.