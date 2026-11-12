Lindsey Vonn: Nona operazione completata, l'atleta conferma il successo dell'intervento

L'atleta Lindsey Vonn ha completato con successo la nona operazione della sua carriera dopo la grave caduta alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ecco i dettagli sul recupero.

L'atleta Lindsey Vonn, 42 anni, ha annunciato il completamento della sua nona operazione chirurgica, esprimendo la ferma speranza che questa sia l'ultima procedura necessaria per il suo recupero completo. La sciatrice americana ha condiviso il momento attraverso i social network, mostrando il suo stato d'animo e i risultati dell'intervento che ha seguito la grave incidente accaduto lo scorso 8 febbraio durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Il contesto della caduta alle Olimpiadi Milano Cortina

La necessità dell'intervento nasce dalla drammatica caduta verificatasi durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. Lindsey Vonn aveva deciso di prendere parte alla gara nonostante soffrisse per una rottura del crociato sinistro, nutrendo l'ambizione di conquistare la medaglia d'oro. La sua partecipazione si è però interrotta brutalmente dopo soli 12 secondi dal primo salto, interrompendosi tra urla di dolore che hanno echeggiato per le Tofane, seguite da un lungo applauso dalla tribuna Olympia.

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Dettagli tecnici e durata dell'operazione chirurgica

L'atleta ha chiarito che l'intervento è durato oltre 5 ore, un tempo considerevole necessario per eseguire le complesse manipolazioni richieste dal suo quadro clinico. I medici hanno rimosso interamente le placche e le viti metalliche che erano state impiantate in precedenza nella gamba dell'atleta. Contemporaneamente, l'equipe chirurgica ha proceduto con la sostituzione del legamento crociato anteriore, noto come LCA, un passo fondamentale per ristabilire la stabilità del ginocchio.

Lindsey Vonn ha rassicurato i suoi follower riguardo al successo della procedura, definendolo un successo dopo le lunghe ore di operazioni. Ha mostrato la gamba ancora ingessata e ha presentato un sacchetto contenente i frammenti metallici estratti, dimostrando fisicamente la quantità di materiale che è stato rimosso. Questo gesto pubblico ha aiutato a dissipare dubbi sulla gravità dell'operazione e ha confermato che la struttura ossea è stata liberata dalle placche precedenti.

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Stato clinico e preoccupazioni iniziali a Treviso

Dopo l'incidente, Lindsey Vonn è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove la sua situazione iniziale è apparsa altamente preoccupante. I medici hanno dovuto valutare con attenzione il rischio di una possibile amputazione della gamba, una prospettiva spaventosa che ha allarmato l'opinione pubblica e i fan dello sport invernale. Fortunatamente, questa prospettiva estrema è stata scongiurata, consentendo di procedere con la ricostruzione dei tessuti e la rimozione dei corpi estranei metallici.

L'atleta ha raccontato di essersi sentita nervosa prima di entrare in sala operatoria, sottolineando che questa sarebbe stata la sua nona operazione nel corso della sua carriera. Nonostante il dolore e la paura, ha mantenuto un approccio positivo, descrivendo il trattamento come il "tratto finale del percorso" verso il recupero. La sua gratitudine per essere tornata a casa dall'ospedale dopo l'intervento evidenzia la complessità del suo percorso di riabilitazione.

Prospettive future e rientro nella Coppa del mondo

Lindsey Vonn non ha escluso la possibilità di un ritorno clamoroso alle competizioni di alto livello, rimanendo motivata a dimostrare la sua resilienza sportiva. La squadra statunitense ha riconosciuto la sua determinazione e ha deciso di inserirla tra le atlete convocate per la Coppa del mondo. Questa decisione non mira solo a darle opportunità di gara, ma è stata presa anche per supportarla attivamente nel delicato processo di recupero fisico e mentale.

Il supporto della squadra nazionale rappresenta una componente chiave per la rinascita atletica di Lindsey Vonn. L'inclusione nella rosa per la Coppa del mondo offre un contesto competitivo strutturato che può accelerare il ritorno alla massima espressione dello sport. La combinazione della rimozione delle placche e della ricostruzione del legamento lascia aperta la strada a nuove sfide, mantenendo alta la speranza di un ritorno in pista per le sciatrici americane.