Lindt & Sprüngli: Calo Vendite Premium E Cambio Cea

Lindt & Sprüngli perde quote di mercato per prezzi alti. Cambio alla guida aziendale e correzioni strategie prezzo per il Natale 2026.

L'azienda svizzera Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag, con sede a Kilchberg, ha annunciato importanti correttivi strategici dopo aver riscontrato un calo significativo nelle vendite dei suoi prodotti premium. La decisione arriva a seguito di una politica di aumento dei prezzi che ha superato la soglia di tolleranza dei consumatori, costringendo il colosso fondato nel 1845 a rivedere le proprie aspettative di mercato e la struttura dirigenziale.

Impatto Shock Cacao e Aumenti Listino

I dati economici rivelano come l'impennata dei prezzi del cacao nel periodo 2024-2025 abbia rappresentato il fattore scatenante di questa crisi. Le quotazioni internazionali sono salite oltre i 10mila dollari per tonnellata, un livello senza precedenti che ha costretto Lindt & Sprüngli a testare i limiti della domanda. Per compensare il raddoppio dei costi delle materie prime, il gruppo ha applicato un incremento medio dei listini prezzi a livello globale pari al 19%. Questa mossa ha portato il fatturato organico a +12,4%, raggiungendo i 5,92 miliardi di franchi svizzeri, equivalenti a circa 6,48 miliardi di euro, con un margine operativo Ebit al 16,4%. Tuttavia, questa crescita nominale ha mascherato una contrazione strutturale, con la componente volume e mix che ha registrato una flessione del -6,6%.

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Reazione Consumatori Europei e Germania

La progressiva riduzione dei consumi ha iniziato a mostrare effetti più marcati nel corso del 2026. Nella prima metà dell'anno, la crescita organica si è attestata al 4,3%, sostenuta quasi interamente da un ulteriore aumento dei listini dell'11,8%, mentre i volumi di vendita sono scesi del -7,5%. La rigidità dei prezzi ha incontrato una forte resistenza in Europa, specialmente in Germania, Austria e Svizzera. In questi mercati chiave, la concorrenza dei prodotti a marchio della grande distribuzione e la riduzione del potere d'acquisto hanno diminuito la frequenza di acquisto del segmento premium. L'azienda ha riconosciuto di aver giudicato male la reazione del mercato, ammettendo di aver sopravvalutato la capacità dei consumatori di assorbire costi aggiuntivi senza rinunciare ai propri prodotti.

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Cambio alla Guida Adalbert Lechner

Di fronte al calo delle vendite, la direzione ha deciso di correggere la rotta negli ultimi mesi del 2026. Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'immediato effetto del ceo Adalbert Lechner, che ricopriva tale carica dal 2022 e aveva una carriera di 33 anni all'interno del gruppo. La gestione operativa temporanea è stata affidata al vicepresidente Dieter Weisskopf, già ceo del gruppo dal 2016 al 2022. Parallelamente, è stata avviata la selezione per un nuovo successore, il cui insediamento è previsto per il 2027. Mentre Lechner lascia, il membro del consiglio Tanner rimane in carica, segnando un momento di transizione critica per la storica azienda.

Strategie Prezzo e Obiettivo Natale 2026

Negli ultimi mesi del 2026, Lindt & Sprüngli ha introdotto ritocchi selettivi verso il basso su alcune linee di prodotto, con alcune tavolette che hanno visto riduzioni fino al 20%. L'azienda ha intensificato la promozione nei canali della grande distribuzione e ha accelerato sulla riprogettazione dei formati. Riducendo le grammature delle confezioni, Lindt ha cercato di mantenere il prezzo assoluto a scaffale al di sotto delle soglie psicologiche critiche, preservando i margini unitari. L'obiettivo iniziale di miglioramento del margine operativo Ebit, fissato tra il 4% e il 6%, è stato ridotto all'intervallo 0%-2%. Nonostante ciò, il gruppo mantiene l'obiettivo di un miglioramento del margine Ebit tra i 20 e i 40 punti base, dimostrando una rigorosa disciplina sui costi interni. La stagione natalizia si presenta ora come la prova del nove per un'azienda con 181 anni di storia, che deve bilanciare inflazione e desiderio di piccoli piaceri.