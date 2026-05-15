Linea difensiva del pool dopo 19 anni di indagini

Il procuratore Fabio Napoleone e i suoi procuratori si sono affidati alla scienza e alle indagini tradizionali per indagare su un omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Dopo 19 anni, molti dei reperti non sono più disponibili e alcuni testimoni sono deceduti. La difesa ha creato un'impalcatura alternativa all'accusa e si è attivata per produrre consulenze in risposta alle tante prodotte dalla procura di Pavia. La consulente Cristina Cattaneo ha effettuato misurazioni antropometriche che confermano l'impronta 33 attribuita a Sempio e che possono collocarlo nella scena del delitto. La linea difensiva del pool si baserà sulle consulenze fornite entro 20 giorni.
Il procuratore Fabio Napoleone e i suoi procuratori si sono affidati alla scienza e alle indagini tradizionali per indagare su un omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007.
Dopo 19 anni, molti dei reperti non sono più disponibili e alcuni testimoni sono deceduti. La difesa ha creato un'impalcatura alternativa all'accusa e si è attivata per produrre consulenze in risposta alle tante prodotte dalla procura di Pavia. La consulente Cristina Cattaneo ha effettuato misurazioni antropometriche che confermano l'impronta 33 attribuita a Sempio e che possono collocarlo nella scena del delitto. La linea difensiva del pool si baserà sulle consulenze fornite entro 20 giorni
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