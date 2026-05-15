Linea difensiva del pool dopo 19 anni di indagini

Il procuratore Fabio Napoleone e i suoi procuratori si sono affidati alla scienza e alle indagini tradizionali per indagare su un omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Dopo 19 anni, molti dei reperti non sono più disponibili e alcuni testimoni sono deceduti. La difesa ha creato un'impalcatura alternativa all'accusa e si è attivata per produrre consulenze in risposta alle tante prodotte dalla procura di Pavia. La consulente Cristina Cattaneo ha effettuato misurazioni antropometriche che confermano l'impronta 33 attribuita a Sempio e che possono collocarlo nella scena del delitto. La linea difensiva del pool si baserà sulle consulenze fornite entro 20 giorni.

Il procuratore Fabio Napoleone e i suoi procuratori si sono affidati alla scienza e alle indagini tradizionali per indagare su un omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007.

Dopo 19 anni, molti dei reperti non sono più disponibili e alcuni testimoni sono deceduti. La difesa ha creato un'impalcatura alternativa all'accusa e si è attivata per produrre consulenze in risposta alle tante prodotte dalla procura di Pavia. La consulente Cristina Cattaneo ha effettuato misurazioni antropometriche che confermano l'impronta 33 attribuita a Sempio e che possono collocarlo nella scena del delitto. La linea difensiva del pool si baserà sulle consulenze fornite entro 20 giorni





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Indagini Consulenze Impronta Digitale Linea Difensiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Garlasco, la frecciatina dei pm di Pavia contro le critiche all'inchiesta: «Demolita la condanna di Stasi. Non sono ipotesi fantasiose»La Procura di Pavia che indaga nuovamente sull'omicidio di Garlasco, e accusa Andrea Sempio...

Read more »

Garlasco, trovati appunti ignoti sulla richiesta di archiviazione per Andrea Sempio: le annotazioni recepite nell'istanza definitivaUn nuovo pezzo del puzzle Garlasco spunta dall'indagine della Procura di Pavia: una...

Read more »

Garlasco, la cartella “militare” e quei file “raccapriccianti” nel pc di Stasi: perché gli atti…La chiavetta Usb di Chiara inserita nel pc di Stasi alle 21.59, le immagini visualizzate fino alle 22.10, il racconto intercettato di Alberto quattro giorni dopo il delitto: “L’ho lasciata davanti a un computer”.

Read more »

Garlasco, i Poggi «pronti a restituire il risarcimento» se nuovo colpevole: la cifra su un conto bloccatoSe per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco dovesse arrivare un nuovo colpevole, la...

Read more »