Il governo italiano introduce regole per i data center per mitigare l'impatto energetico di Microsoft e Amazon, rispondendo alle preoccupazioni sui costi.

Il Governo italiano sta accelerando sulla regolamentazione dei data center, rispondendo alle crescenti preoccupazioni legate al consumo energetico e all'impatto sul territorio. Dopo anni di apertura agli investimenti, la posizione di Giorgia Meloni mostra segni di prudenza di fronte alla saturazione delle richieste costruttive. Il Ministero delle Imprese ha inviato una bozza di linee guida a Regioni e Comuni per uniformare la pianificazione di questi grandi impianti infrastrutturali.

La strategia governativa sul digital infrastructure

Il sottosegretario all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha ufficialmente lanciato l'allarme segnalando che l'affastellamento delle richieste di nuove costruzioni rappresenta una criticità per la stabilità nazionale. La strategia prevede che i data center debbano essere classificati in base ai servizi forniti, distinguendo tra progetti ad alto valore strategico e iniziative che potrebbero non giustificare un consumo energetico eccessivo. Questa classificazione è fondamentale per valutare con calma l'opportunità di procedere con la realizzazione di nuove strutture, evitando impatti negativi sul sistema elettrico.

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Contrasti con gli investimenti di Microsoft e Amazon

Questo inquadramento rigido stride con l'entusiasmo dimostrato recentemente da Meloni verso i colossi tecnologici. Microsoft ha annunciato lo scorso anno un investimento record di 4,3 miliardi di euro nel Nord Italia per le infrastrutture cloud e intelligenza artificiale, iniziativa supportata direttamente dalla premier. Nello stesso periodo, Giorgia Meloni ha accolto l'espansione di Amazon Web Services in Lombardia, con un accordo da 1 miliardo e 200 milioni di euro per due nuovi campus, definendo l'operazione un rafforzamento delle infrastrutture digitali nazionali.

L'impatto energetico e le resistenze territoriali

Al centro del dibattito c'è l'enorme densità energetica richiesta da queste strutture. Alessio Butti ha ammonito che i data center aumentano il costo delle bollette per famiglie e imprese, ripercuotendosi sull'intero indotto. Attualmente in Italia operano 262 data center, con la metà concentrata in Lombardia. Solo a Milano sono presenti 33 strutture che contribuiscono già al 2% del consumo totale di elettricità nazionale. Queste cifre hanno scatenato proteste locali, tra cui presidi e flash mob a Milano, che richiedono interventi normativi urgenti.

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Il ruolo delle Regioni e la bozza di Adolfo Urso

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese, ha inviato il documento con le linee guida per garantire regole uniformi su tutto il territorio, elaborato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sottolinea la necessità di una legge nazionale prima di attuare principi regionali, segnalando l'incompatibilità delle attuali richieste con la capacità di carico esistente. Le linee guida, ancora top secret, puntano a neutralità tecnologica, sostenibilità e contenimento del suolo, lasciando agli enti locali la fase di valutazione finale.

Prospettive future e filiera nazionale

La bozza ministeriale enfatizza la necessità di favorire investimenti sostenibili nel pieno rispetto ambientale, coinvolgendo attivamente la filiera industriale italiana. Enti come la Sace sono al centro di una prima ricognizione per supportare questo processo. Sebbene il documento sia solo una bozza interna destinata alla conferenza dei servizi, segna un cambio di rotta significativo. Il governo cerca di bilanciare l'attrazione dei capitali esteri con la protezione della stabilità energetica e paesaggistica del Paese.