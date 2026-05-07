Linee Guida Europee sulla Gestione della Carenza di Carburante per l'Aviazione Civile

La Commissione europea ha elaborato nuove direttive per gestire i voli cancellati a causa della scarsità di cherosene, ridefinendo i rimborsi e i limiti agli aumenti tariffari.

L'attuale scenario geopolitico globale, caratterizzato da forti tensioni che hanno colpito l'area del Golfo Persico, ha spinto la Commissione europea a riflettere su possibili misure di emergenza per salvaguardare la stabilità del trasporto aereo.

Una delle questioni più delicate riguarda la gestione dei voli che potrebbero essere cancellati a causa di una carenza temporanea di carburante per aerei presso determinati scali. Secondo la bozza delle nuove linee guida di Bruxelles, se un volo venisse annullato per questo specifico motivo, la compagnia aerea non sarebbe tenuta a versare il risarcimento pecuniario previsto dalle normative vigenti per i ritardi o le cancellazioni.

È fondamentale distinguere tra il rimborso della spesa per l'acquisto del biglietto, che rimane un diritto inalienabile del passeggero in ogni caso di cancellazione, e la compensazione aggiuntiva, che solitamente oscilla tra i 250 e i 600 euro a seconda della distanza della tratta. In queste circostanze, la carenza locale di jet fuel verrebbe classificata come una circostanza straordinaria, esentando l'operatore dal pagamento dell'indennizzo.

Per formalizzare tale situazione, gli esperti del settore suggeriscono che potrebbe essere sufficiente l'emissione di un Notam, ovvero un bollettino di aeronavigabilità, per notificare ufficialmente la mancanza di carburante in un determinato aeroporto. Parallelamente alla gestione delle cancellazioni, l'Unione europea si è concentrata sulla protezione dei consumatori contro l'impennata dei costi operativi. Con i prezzi del cherosene che sono quasi raddoppiati rispetto ai livelli registrati a fine febbraio, molte compagnie aeree si trovano in una situazione finanziaria precaria.

Tuttavia, la Commissione europea ha chiarito fermamente che le compagnie non hanno il permesso di aumentare retroattivamente il prezzo di biglietti che sono già stati acquistati dai viaggiatori. Questa misura serve a evitare che l'instabilità del mercato energetico ricada direttamente e improvvisamente sulle tasche dei cittadini. Esiste però un'eccezione specifica riguardante i cosiddetti pacchetti vacanza.

In questo caso, l'organizzatore del viaggio può applicare un aumento del prezzo fino a un massimo dell'otto per cento per compensare l'incremento del costo del carburante. Questa flessibilità è concessa a patto che il viaggiatore venga informato in modo trasparente e tempestivo, con un preavviso di almeno venti giorni prima della data di partenza prevista. Tale equilibrio mira a proteggere l'utente finale senza però portare al collasso economico dei tour operator e delle agenzie di viaggio.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi, Bruxelles ha voluto rassicurare il mercato sulla flessibilità delle risorse disponibili. È stato ribadito che non esiste alcun divieto all'utilizzo del jet fuel di produzione statunitense, noto come Jet A, nonostante sia leggermente differente rispetto allo standard internazionale Jet A1. Questa possibilità rappresenta una valvola di sfogo fondamentale per evitare blocchi totali del traffico aereo in caso di crisi nelle forniture tradizionali.

Allo stesso tempo, la Commissione ha deciso di mantenere invariata la normativa sull'utilizzo degli slot aeroportuali, ovvero i diritti orari di decollo e atterraggio. Le compagnie aeree continuano a essere obbligate a utilizzare ogni coppia di slot per almeno l'ottanta per cento delle volte previste. La Commissione ha respinto l'idea di allentare questa regola solo perché l'alto costo del carburante rende alcuni voli operativamente non convenienti, sottolineando l'importanza di mantenere l'efficienza dell'infrastruttura aeroportuale europea.

Nonostante le preoccupazioni, la Commissione europea sostiene che, allo stato attuale, la situazione generale rimanga stabile e che non vi siano prove concrete di carenze diffuse di carburante nel territorio dell'Unione. Tuttavia, l'istituzione non esclude che, qualora il conflitto geopolitico dovesse protrarsi nel tempo, potrebbero verificarsi interruzioni più severe nelle forniture, specialmente per quanto riguarda i combustibili specifici per l'aviazione.

In questo scenario evolutivo, Bruxelles si riserva la possibilità di implementare ulteriori misure drastiche per garantire la continuità operativa delle imprese del settore e il corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento all'interno del mercato unico. L'obiettivo finale è prevenire un collasso sistemico dei trasporti aerei, assicurando che le norme di protezione del consumatore rimangano in vigore senza compromettere la sopravvivenza delle compagnie aeree in un momento di estrema volatilità economica.

La vigilanza rimane quindi massima per adattare le regole in tempo reale a seconda dell'andamento della crisi globale





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unione Europea Jet Fuel Diritti Dei Passeggeri Aviazione Regolamentazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A Miami Antonelli vince anche senza la miglior Mercedes: talento e gestione da campioneSe in Cina e in Giappone guidava la macchina migliore, negli Usa ha vinto anche senza la vettura più performante

Read more »

A Trento nasce il primo taxi ferroviario al mondo: la mobilità passa per le linee abbandonateLa mobilità italiana cambia volto. Mentre il trasporto ferroviario regionale perde passeggeri (–…

Read more »

Moda minimalista: l'eleganza delle linee pulite e dei colori essenzialiLa moda contemporanea si ispira a un'estetica minimalista, con forme definite, proporzioni amplificate e una palette ridotta a nero e bianco. Scopri le tendenze autunno-inverno 2023-2024.

Read more »

Famiglia nel bosco: psichiatra critica la gestione del ricovero della bimbaLo psichiatra Tonino Cantelmi denuncia l'insensibilità nella gestione del ricovero della bambina della 'famiglia nel bosco', criticando l'esclusione dei genitori e la mancanza di comunicazione. La Garante per l'Infanzia conferma che la madre può visitare la bambina solo un'ora al giorno con un'educatrice presente.

Read more »

Vueling, l'annuncio che tranquillizza i viaggiatori per l’estate 2026In vista della stagione estiva 2026, Vueling introduce nuove misure per gestione delle tariffe...

Read more »

Abbonamenti e gestione cookie su ANSA.itANSA.it propone l'abbonamento Consentless per chi rifiuta i cookie di profilazione, definendo le modalità di accesso ai contenuti del sito.

Read more »