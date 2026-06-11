Lino Guanciale diventa papà per la seconda volta, annuncia l'arrivo del secondogenito su Instagram

Lino Guanciale, noto per i suoi ruoli in serie TV come 'Che Dio ci aiuti' e al cinema con 'Innamorarsi e altre pessime idee', ha annunciato l'arrivo del secondogenito dopo Pietro, nato nel 2021. Il post su Instagram è stato accompagnato da una dolce dedica e dal nome del bambino, Vasco in concerto a Rimini.

Lino Guanciale , nato il secondo figlio: annuncio su Instagram, nome e dedica ad Antonella Liuzzi è diventato papà per la seconda volta. L'amatissimo attore, protagonista in serie Rai come 'Che Dio ci aiuti' e al cinema con 'Innamorarsi e altre pessime idee', ha annunciato con un post a sorpresa su Instagram l'arrivo del secondogenito, dopo Pietro nato nel 2021.

Sposato con 'Sei arrivato il 31 maggio e hai portato un sole diverso, un'amplificazione della luce nella stanza e nello spazio fra di noi', inizia così la dolce dedica di papà Lino Guanciale e mamma Antonella Liuzzi per il secondo figlio, Giacomo, 'Praticamente una stella: una piccola stella pulsante e discreta, piovuta nelle nostre vite per scaldarle e illuminarle ancora, per spostare ancora più vicino, praticamente ai nostri piedi, l'orizzonte della felicità'.

Nello scatto due mani che si stringono: una piccola del neonato e un'altra un po' più grande, del fratello Pietro: 'Chi ti tiene per mano in questa foto è chi non ti lascerà mai solo e già oggi si affaccia al tuo lettino per sorriderti, accarezzarti, baciarti, proteggerti: è tuo fratello, che davanti a te si scioglie. Come la tua mamma Antonella e il tuo papà Lino, testimoni increduli di tanta meraviglia'.

Infine, rivelano il nome: 'Benvenuto al mondo, Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano'





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