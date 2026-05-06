Lino Musella ai David di Donatello 2026: un discorso politico che scuote il cinema

Lino Musella vince il premio come miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2026 e pronuncia un discorso politico che celebra l'arte come strumento di resistenza contro l'oppressione. Citando Robert De Niro, Musella definisce il cinema una minaccia per gli autocrati fascisti e lancia un appello per la libertà della Palestina, ringraziando la Global Sumud Flotilla per il loro impegno contro le ingiustizie globali.

Ai David di Donatello 2026, Lino Musella ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista, offrendo un discorso politico e civile che ha catalizzato l'attenzione.

Sulla scena di Cinecittà, Musella ha citato Robert De Niro, affermando che il cinema, insieme al teatro, alla musica e alla poesia, rappresenta una minaccia per gli autocrati fascisti. L'attore ha poi rivolto un ringraziamento speciale alle donne e agli uomini della Global Sumud Flotilla, sottolineando il loro impegno quotidiano contro le ingiustizie globali.

Concludendo con un appello netto, Musella ha dichiarato: Non smetterò mai di dire Palestina libera, un messaggio che ha suscitato un forte impatto sia nella sala dei David che nel dibattito pubblico. La cerimonia del 2026 è stata caratterizzata da un intenso dialogo tra cinema e attualità, con interventi che hanno toccato temi come il lavoro, la responsabilità civile e i conflitti internazionali.

Musella ha trasformato il tradizionale discorso di ringraziamento in una presa di posizione sul valore politico e umano dell'espressione artistica, ribadendo che l'arte è un potente strumento di resistenza e denuncia. Nel suo intervento, ha espresso la speranza di essere all'altezza del riconoscimento ricevuto, promettendo di continuare a impegnarsi sia sul palco che nella vita quotidiana per promuovere valori di giustizia e solidarietà.

La sua performance ha confermato il ruolo del cinema come veicolo di cambiamento sociale, in un'edizione dei David di Donatello che ha visto un forte coinvolgimento degli artisti con le tematiche contemporanee





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