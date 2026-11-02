Linus completa la maratona di New York: 4 ore e 30 minuti a 69 anni

Pasquale Di Molfetta, noto come Linus, ha affrontato la maratona di New York a 69 anni. La gara è stata completata in 4 ore e 30 minuti, un regalo di compleanno indimenticabile.

Pasquale Di Molfetta, professionista universalmente riconosciuto sotto il nome d'arte di Linus, ha concluso la prestigiosa maratona di New York con un tempo di quattro ore e trenta minuti. Questo traguardo sportivo rappresenta un dono di nascita particolarmente significativo, poiché il conduttore radiofonico ha festeggiato il suo sessantanovesimo compleanno nella vigilia dell'evento atletico. La realizzazione di questo obiettivo personale richiede una determinazione fuori dal comune, considerando che l'ultima volta che l'artista aveva corso una gara di tale distanza era stata quindici anni fa.

Un traguardo storico per il direttore Gedi

Linus, attuale direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo Gedi e direttore artistico di Radio Deejay, Radio Capital e OnePodcast, indossa con orgoglio la medaglia ottenuta al termine dei quarantadue chilometri e centottanta metri. Questo premio rappresenta il suo decimo completamento della distanza olimpica esclusivamente nella città di New York, portando il totale delle maratone corse dall'artista a circa venti su scala globale. Raggiungere la linea del traguardo in poco meno di quattro ore e mezza conferma la sua passione per il podismo, mantenendo un livello di competitività elevato anche nell'avanzare dell'età.

Also read Super Yeman Crippa, secondo nei 50 anni della maratona di New York

Gestione fatica e ostacoli fisici durante la gara

La strategia adottata durante la competizione ha richiesto una gestione oculata delle energie fisiche, poiché Linus ammette di non aver intrapreso una preparazione ottimale rispetto ai suoi standard abituali. La partenza sul ponte Verrazzano si è rivelata particolarmente impegnativa a causa della salita di un chilometro su tre chilometri di percorso, costringendo le gambe a subire uno sforzo intenso che l'artista definisce un conto che gli anni presentano. Nonostante la mancanza di un gruppo di amici con cui condividere la corsa, questa solitudine ha permesso all'artista di gestire autonomamente il ritmo nella seconda metà del percorso, trasformando la fatica in un momento di godimento personale.

L'atmosfera unica tra 2 milioni di spettatori

L'esperienza atmosferica di New York si distingue per l'energia contagiosa di due milioni di persone presenti per strada, tra partecipanti e pubblico entusiasta. Linus descrive l'ambiente come un mix di distorsione sonora iniziale, causata da musiche ad alto volume, che lascia spazio a un incoraggiamento più autentico da parte della folla negli ultimi chilometri attraversando Central Park. Questa componente americana, caratterizzata da una superficialità quasi fanciullesca, ha creato un senso di complicità tale da far sentire l'artista parte integrante della comunità locale, un fenomeno che l'artista attribuisce a uno spirito da cowboy difficile da replicare altrove.

Advertisement

Critiche al fenomeno del running moderno

Il conduttore esprime preoccupazioni riguardo al boom del movimento podista, notando che per la maratona di New York si sono registrate 240mila domande per soli 60mila posti disponibili. Linus confronta questa situazione con il modello di Boston, definita una maratona nuda e cruda che richiede il rispetto di tempi rigorosi per l'ammissione, auspicando un ritorno a un approccio meno ossessivo e competitivo tra gli amatori. L'artista evidenzia inoltre come l'attuale tendenza edonistica porti molte persone a concentrarsi sulla registrazione video con i telefoni cellulari piuttosto che sulla prestazione atletica pura, arrivando a mettere in discussione la definizione di maratona per chi decide di camminare.

La filosofia del completamento nonostante la fatica

Nonostante le difficoltà fisiche avvertite, Linus ritiene fondamentale portare a termine la gara, paragonando la propria strategia a quella del grande campione Stefano Baldini. L'artista sostiene che ritirarsi, salvo condizioni mediche particolari, sia contrario allo spirito fondamentale della competizione, insegnato dai grandi campioni della storia. Per Linus, rassegnarsi a un tempo finale peggiore rispetto alle aspettative è la scelta corretta, evitando la frustrazione di aver potuto spingersi oltre e confermando la necessità di arrivare in fondo al percorso per onorare lo sforzo iniziale intrapreso.