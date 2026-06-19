L'icona argentina Lionel Messi eguaglia il record di 16 gol in Coppa del Mondo, partecipando al sesto torneo, mentre l'Italia vive temperature fino a 39 °C con allarmi temporali per il caldo.

Lionel Messi , icona dell'Argen­ti­na e protagonista di una straordinaria carriera che ha attraversato tre decenni, ha raggiunto un nuovo traguardo nella storia della Coppa del Mondo.

Nella partita contro l'Algeria, valida per la fase a gironi del prossimo torneo del 2026, l'attaccante ha trovato la rete per la terza volta, e con il suo secolo‑esimo goal in una competizione mondiale ha eguagliato il record di 16 reti detenuto dal tedesco Miroslav Klose. Il capitolo è ancora più significativo perché, a 38 anni, Messi è diventato il primo calciatore a partecipare a sei edizioni dei Mondiali, avendo scritto la sua storia in tutti i tornei dal 2006 fino al 2026.

La notte precedente al match, la maglia albiceleste è stata esposta nella sede della federazione argentina come simbolo di continuità e dedizione, e i tifosi hanno celebrato il risultato con un festeggiamento che ha riempito gli spalti di canti e bandiere, trasformando il palcoscenico di Doha in un vero e proprio tributo al genio di Messi.



L'impresa di Messi arriva in un contesto di estremi climatici che stanno colpendo l'Italia e gran parte del Mediterraneo.

Un forte anticiclone africano ha portato temperature fino a 39 °C, accompagnate da notti tropicali e una serie di allarmi temporali per il caldo. Le autorità hanno dichiarato emergenza in diverse città del Nord, avvertendo la popolazione di limitare gli spostamenti nelle ore più calde e di mantenere adeguata idratazione. Gli esperti meteo hanno sottolineato la possibilità di ulteriori picchi di calore durante le prossime settimane, ricordando che si tratta di uno dei fenomeni più intensi degli ultimi dieci anni.

La combinazione di eventi sportivi di rilievo e condizioni atmosferiche estreme ha spinto i media a dare ampio spazio sia al trionfo di Messi sia alle misure di protezione adottate dalle amministrazioni locali.



Mentre il mondo del calcio applaude la leggenda argentina, la sfida delle alte temperature ha messo in evidenza la necessità di politiche più incisive per affrontare il cambiamento climatico.

Gli studiosi sottolineano che l'aumento della frequenza di ondate di calore è strettamente legato all'intensificarsi dell'effetto serra, e chiedono una risposta coordinata a livello europeo per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la resilienza urbana. Nel frattempo, i fan di Messi e gli appassionati di sport continueranno a seguire con entusiasmo le sue imprese, consapevoli che la sua figura è diventata non solo simbolo di eccellenza calcistica, ma anche di perseveranza di fronte alle avversità, sia sul campo che nella vita quotidiana.

Il viaggio di Messi, che ora si chiude con un record senza precedenti, lascia un'eredità duratura per le future generazioni di calciatori e per tutti coloro che credono nella capacità dello sport di ispirare, anche quando il pianeta sembra surriscaldarsi





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