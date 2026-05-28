Lip Balm: Versatili e immediati, i lip balm colorati sono perfetti per idratare e donare un velo di colore alle labbra

I lip balm colorati sono una nuova generazione di prodotti per le labbra che offrono una texture morbida e scorrevole, perfetti per essere riapplicati durante la giornata senza temere sbavature. Richiesti ingredienti idratanti come burro di karité, burro di mango e burro di cacao, oltre all'acido ialuronico, per una formulazione nutriente e sensoriale.

Sono così scorrevoli, morbidi e nutrienti da non far rimpiangere il rossetto. E poi si possono riapplicare facilmente durante la giornata senza temere sbavature: il colore c’è, ma resta più delicato e trasparente rispetto a quello di un lipstick.

A metà tradizione nuova generazione sono diventati piccoli oggetti di comfort emotivo. Idratano con praticità e regalano quel velo di colore che ci fa sentire curate e truccate quanto basta.o in gel sono veri e propri trattamenti per le labbra, arricchiti con acido ialuronico, burri vegetali — soprattutto karité, cacao e mango — oltre alla newsletter in cui scopriamo storie, rituali e visioni per andaredurante il giorno non è solo un gesto d’amore verso le proprie labbra — che appaiono subito più morbide, levigate e luminose — ma anche un piccolo rituale del.

Le note fruttate, vanigliate o gourmand trasformano infatti ogni applicazione in una coccola sensoriale capace di regalarci qualche istante di leggerezza. Facili da usare anche senza specchio, i lip balm colorati piacciono (anche) perché sono versatili e immediati.

Si possono applicare da soli, come pre-trattamento prima del rossetto oppure abbinare sia a unVanta una punta avvolgente che rende facile la sua applicazione e una formula nutriente ricca di burro di karité (2%), burro di mango (5%), burro di cacao (3%) e acido ialuronico (1%). Questa è la tonalità Yummy Gummy. Con burro di karité (13 %) lascia le labbra idratate, morbide, rimpolpate e levigate. È disponibile in altre quattro tonalità nude donanti (dal malva al marrone).

Questa è la tonalità 02 Rose silk. La sua formula morbida e sensoriale contiene vitamine E e C e burro di karité e diffonde irresisitibili note fruttate. Questa è la tonalità 04 Tutti Frutti. Disponibile anche in 02 Vanilla, 06 Blackberry e 08 Almond.

Vanta la presenza del Moisture-Locking Blend, una combinazione di ingredienti super idratanti, emollienti e leviganti. Disponibile anche in altre cinque nuance. Questa è la tonalità 232 Crush. Contiene squalano (5%) emolliente, acido ialuronico idratante, peptidi rimpolpanti, vitamina E antiossidante, burro di avocado e olio di jojoba nutrienti e profuma di vaniglia. Questa è la tonalità 08 Pumpkin Spice





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