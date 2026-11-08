Lisa Nandy condanna Russell Brand e denuncia abusi nei media britannici

La ministra Nandy conferma la persistenza degli abusi sessuali nell'industria del dopo la condanna di Brand per violenza sessuale, chiedendo riforme immediate.

La ministra della Cultura britannica Lisa Nandy ha dichiarato domenica 8 novembre 2026 che gli abusi sessuali persistono nell'industria dei media dopo la condanna dell'ex comico Russell Brand per stupro e violenza sessuale. La sua presa di posizione segue la sentenza di giovedì 5 novembre 2026 che ha trovato Brand colpevole dei reati contro una donna e contro altre tre donne tra il 1999 e il 2009.

La condanna di Brand e le accuse penali

Russell Brand è stato dichiarato colpevole di aver violentato una donna e di averla aggredita sessualmente, oltre ad altre tre vittime. Il processo, tenutosi alla Southwark Crown Court di Londra, ha visto la quarta settimana di udienze tra novembre 2026. Brand negava tutte le accuse, ma la giuria ha confermato la colpevolezza, portando a una probabile sentenza di lunga detenzione.

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Il capo della polizia britannica ha annunciato venerdì 6 novembre 2026 che Brand potrebbe affrontare ulteriori accuse. Altre vittime potrebbero emergere nei prossimi giorni, ampliando il panorama delle responsabilità penali per l'ex marito di Katy Perry.

Nandy parla di un problema strutturale nel settore

Lisa Nandy ha dichiarato alla BBC che non può escludere che gli abusi sessuali avvengano ancora oggi nel settore dell'intrattenimento. Ha sottolineato che molte donne temono di denunciare i datori di lavoro per paura di danni professionali.

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La ministra ha rivelato di aver ricevuto segnalazioni dirette da persone che chiedono giustizia. Queste vittime esprimono un forte timore di sfidare il sistema, considerando il costo personale e lavorativo elevato del far sentire la propria voce. Nandy ha definito la situazione un'emergenza culturale che richiede interventi immediati.

Reazioni dell'industria e cancellazioni televisive

L'industria dell'intrattenimento britannica affronta un scrutinio rinnovato. La condanna di Brand ha portato alla luce le dinamiche di potere che hanno protetto artisti famosi per anni. Alcune donne hanno riferito di aver taciuto per proteggere le proprie carriere nel lungo periodo.

Channel 4 ha cancellato il programma "Married at First Sight UK" all'inizio di novembre 2026. Questa decisione segue un'indagine interna avviata dopo gravi accuse di comportamenti scorretti durante le riprese. L'emittente aveva già rimosso tutte le stagioni precedenti dal catalogo a maggio 2026.

Il contesto delle accuse e le conseguenze future

La rimozione del programma da Channel 4 era stata motivata da un rapporto della BBC che dettagliava accuse di stupro mosse da due donne durante le riprese. Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di revisione delle pratiche aziendali nei media britannici.

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La ministra Nandy ha dichiarato che il tempo delle dichiarazioni è scaduto. Chiede all'industria di prendere sul serio la questione degli abusi e di implementare misure concrete. Le prossime settimane vedranno l'attenzione concentrata sulle procedure penali contro Brand e sulle riforme aziendali richieste dal governo.