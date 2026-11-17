I deputati della Lista degli Studenti prestano giuramento a Belgrado il 17 novembre 2026, ponendo fine al dominio del Partito Progressista Serbo di Aleksandar Vucic.

I deputati della Lista degli Studenti hanno prestato giuramento nell'Assemblea nazionale di Belgrado il 17 novembre 2026, segnando la fine ufficiale di quattordici anni di governo ininterrotto del Partito Progressista Serbo. L'insediamento si è svolto in una sessione costitutiva carica di emotività, con centinaia di sostenitori radunati fuori dal palazzo parlamentare per celebrare la storica vittoria elettorale di ottobre. Questo momento rappresenta una svolta istituzionale profonda per la Serbia, che si trova ora alla soglia di una nuova era politica guidata da figure emergenti selezionate attraverso assemblee studentesche e rappresentanti di vari settori professionali.

Composizione Parlamento e Risultati Elettorali Ottobre

La Lista degli Studenti ha conquistato 140 seggi nel parlamento monocamerale composto da 250 membri durante le elezioni tenutesi il 25 ottobre 2026. Questo risultato schiacciante ha superato il Partito Progressista Serbo, guidato dall'ex presidente Aleksandar Vucic, che ha ottenuto 104 seggi. Il gruppo vincitore include un mix eterogeneo di accademici, professionisti, agricoltori, attori e attivisti politici, selezionati rigorosamente tramite processi di assemblea studentesca che hanno riflettuto il malcontento diffuso verso lo status quo precedente. La differenza di 36 seggi tra le due principali formazioni politiche evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze degli elettori serbi dopo un decennio e mezzo di dominazione nazionale.

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Proteste Anni e Riforme Anti-Corruzione Istituzionali

La vittoria della Lista degli Studenti è il frutto diretto di due anni di intense proteste guidate dagli studenti, che hanno culminato nel crollo del precedente governo. La nuova compagine parlamentare ha dichiarato che il suo programma interno si concentrerà principalmente su un robusto programma anti-corrizione, con l'obiettivo di effettuare profonde riforme istituzionali per ripristinare l'integrità degli organi statali. Bojan Dimitrijevic, attore e nuovo deputato, ha sottolineando durante un'intervista alla televisione N1 che il parlamento precedente era disfunzionale, caratterizzato da conflitti costanti e un clima pieno di odio. Dimitrijevic ha assicurato che l'assemblea sarà breve ed efficiente, impegnandosi a non sprecare il tempo e il denaro dei contribuenti serbi.

Ingresso Parlamento e Reazioni Folla a Belgrado

Le immagini della giornata di insediamento hanno catturato l'atmosfera polarizzata di Belgrado. Guidati da Aleksandar Čupić, candidato per la carica di nuovo presidente del parlamento, i deputati della Lista degli Studenti si sono riuniti in un parco cittadino prima di percorrere un tappeto rosso per entrare insieme nell'edificio dell'assemblea. L'ambiente era gremito di sostenitori che urlavano slogan di vittoria. Tuttavia, l'ingresso dei deputati del Partito Progressista Serbo, incluso Aleksandar Vucic, è stato accolto da forte ostilità. La folla ha fischiato intensamente mentre le figure politiche di spicco della vecchia guardia attraversavano i corridoi del potere, segnalando chiaramente il distacco popolare dalla leadership precedente.

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Incidente Lidija Vukicevic e Condanne Pubbliche

La tensione si è concretizzata in un incidente fisico durante l'ingresso dei deputati dell'SNS. Una donna si è avvicinata a Lidija Vukicevic, nota attrice e deputata del Partito Progressista Serbo, versandole uno yogurt sui capelli. L'episodio è stato condannato immediatamente sia da Aleksandar Vucic che da Lidija Vukicevic stessa, che ha denunciato l'atto come inaccettabile e violento. L'incidente ha evidenziato le divisioni profonde che ancora persistono nella società serba, nonostante il cambio di rotta elettorale. Mentre la folla applaudiva i nuovi arrivati, l'aggressione contro una collega parlamentare ha mostrato la difficoltà nel gestire la transizione democratica senza ricorso a forme di intimidazione pubblica.

Esperienza Governativa e Prospettive Future Serbia

Nonostante l'entusiasmo per la vittoria, il gruppo della Lista degli Studenti si trova ora ad affrontare la realtà cruda e complessa del governo. Essendo una formazione politica inesperta nel ruolo esecutivo e legislativo diretto, ha la responsabilità di gestire le istituzioni statali in un momento di attesa per la stabilità. L'analista politico Boban Stojanovic ha espresso la speranza che l'insediamento di oggi segni la vera restaurazione delle istituzioni statali in Serbia, tornando a funzionare come dovrebbero. Il gruppo dovrà ora tradurre le promesse di efficienza e pulizia morale in azioni concrete, gestendo le aspettative di una cittadinanza stanchia di conflitti politici e dispendio di risorse pubbliche.