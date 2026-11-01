Lista elettorali non cittadini Trump elezioni midterms USA

L'amministrazione Trump minaccia azioni legali in California contro 20.000 voti per presunti non cittadini. Analisi impatto elezioni midterm Usa ottobre 2026.

Washington, 1 novembre 2026 - Con gli americani diretti ai seggi per le elezioni di medio termine di martedì, le liste redatte dall'amministrazione Trump che individuano possibili elettori non cittadini potrebbero essere utilizzate per contestare la validità dei risultati finali. Questo sviluppo critico avviene mentre il Partito Repubblicano guidato dal Presidente Donald Trump lotta per mantenere il controllo del Congresso, generando incertezza legale e politica in diversi stati chiave.

Minacce legali e lettere al Dipartimento

L'amministrazione Trump ha ufficialmente confermato di aver inviato lettere ai funzionari elettorali di cinque stati specifici: California, Washington, New Jersey, Pennsylvania e Nevada. Tale comunicazione, verificata il 30 ottobre, segnala che il Dipartimento di Giustizia ha identificato individui non cittadini presenti sulle liste elettorali di queste giurisdizioni. L'obiettivo dichiarato è quello di escludere o ritardare il conteggio dei voti di coloro che sono stati classificati come potenziali cittadini stranieri.

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In una lettera ufficiale datata 13 ottobre, il Dipartimento di Giustizia ha esigito che la California non proceda al conteggio dei voti per corrispondenza di circa 20.000 elettori registrati. Il documento federale sostiene che queste agenzie governative credano ragionevolmente che tali individui siano probabili non cittadini. La nota avvertiva inoltre che i funzionari elettorali che avessero processato tali schede senza prima verificare la cittadinanza, potrebbero affrontare accuse penali e sanzioni legali significative.

Reazioni pubbliche e contenzioso giudiziario

Il Presidente Donald Trump ha sostenuto pubblicamente questa dura posizione attraverso i suoi social media, scrivendo testualmente che tutti coloro che avessero processato questi voti sarebbero andati in prigione per un lungo periodo di tempo. Questa dichiarazione ha escalatedi le tensioni tra il governo federale e le amministrazioni statali, in particolare quella californiana, che si è rifiutata di acconsentire alle richieste di mettere da parte le schede degli individui presenti nelle liste.

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Di conseguenza, il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro la California per bloccare lo stato dal conteggio di qualsiasi voto proveniente dalla lista dei 20.000 elettori identificati. La causa è stata ascoltata da una corte federale presieduta dal giudice distrettuale statunitense David Carter. Gli avvocati si sono recati all'udienza per presentare le argomentazioni legali relative a questo tentativo del Dipartimento di Giustizia di impedire il conteggio dei voti postali per le elezioni di medio termine del 3 novembre a Los Angeles, California.

Contesto legale e dati statistici

La California ha difeso strenuamente il suo sistema elettorale, sostenendo che le sue protezioni contro il voto dei non cittadini siano robuste e sufficientemente sicure. È importante ricordare che il voto da parte di non cittadini è illegale a livello federale e può comportare conseguenze severe, tra cui l'incarcerazione, multe elevate e la deportazione. La Casa Bianca ha sostenuto che il voto dei non cittadini rappresenta un problema significativo che richiede un'applicazione aggressiva delle leggi per proteggere l'integrità delle elezioni.

Tuttavia, Trump ha a lungo affermato che tale fenomeno sia diffuso, mentre le prove disponibili indicano che sia eccezionalmente raro. Un'indagine condotta da Reuters nel luglio 2026 ha riscontrato solamente 129 casi in cui i non cittadini erano stati accusati a livello federale per aver votato illegalmente. Questa accusa si basa su una legge federale, creata dal Congresso nel 1996, che penalizza il voto da parte di stranieri. Molti di questi casi apparentemente derivavano da confusioni burocratiche o errori amministrativi piuttosto che da frodi intenzionali.

Dati elettorali e conflitti federali

Il Dipartimento di Giustizia ha da allora intensificato le accuse penali per il voto da parte di non cittadini. Kiersten Pels, portavoce del Dipartimento, ha dichiarato che le elezioni strette non sono rare e che ogni voto illegale annulla il voto di un cittadino americano. In un'intervista su Fox News, il Segretario della Sicurezza Interna Markwayne Mullin ha affermato, senza fornire prove concrete, che la sua agenzia aveva trovato 300.000 non cittadini sulle liste elettorali.

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Il governo federale non dispone di un elenco centralizzato di cittadini statunitensi registrati o eleggibili al voto. Tuttavia, l'amministrazione Trump ha cercato aggressivamente i dati elettorali statali per espandere il suo ruolo nella determinazione dell'idoneità degli elettori. Gli stati hanno l'autorità costituzionale sulle elezioni federali e molti rendono pubblici gli elenchi elettorali, con informazioni private come i numeri della patente di guida e le ultime quattro cifre dei numeri di sicurezza sociale oscurate.

Conformità statale e sentenze dei giudici

L'amministrazione ha richiesto l'accesso agli elenchi elettorali non oscurati per identificare i presunti non cittadini. Almeno 16 stati, tra cui Alabama e Texas, hanno acconsentito volontariamente a questa richiesta. Trenta stati, inclusa la California e New York, nonché Washington D.C., non hanno aderito e sono stati citati in giudizio dall'amministrazione per il rilascio dei loro elenchi elettorali.

I tribunali hanno finora respinto 27 di questi tentativi, con molti giudici che hanno stabilito che il governo federale non ha alcun ruolo nel determinare l'idoneità degli elettori. Il Dipartimento di Giustizia ha fatto appello di molte di queste sconfitte legali. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha ottenuto almeno dati parziali sugli elenchi elettorali da almeno 47 stati, includendo tipicamente nomi, indirizzi e stato di registrazione, e in alcuni casi informazioni aggiuntive come le date di nascita, come rivelato da un'email interna del DHS esaminata da Reuters.