Lista Unita Araba sostiene Eisenkot, rottura con Netanyahu degli ultraortodossi

La Lista Unita araba raccomanda Gadi Eisenkot come premier. L'Ebraismo Unito rompe con Netanyahu. Dettagli sulle consultazioni con Herzog.

La Lista Unita Araba ha ufficializzato la raccomandazione di indicare Gadi Eisenkot come primo ministro per la formazione del nuovo governo israeliano. Questa decisione unanime segna un punto di svolta cruciale nelle complesse trattative in corso, inserendosi nel quadro più ampio delle consultazioni politiche che stanno ridefinendo l'equilibrio di potere nel paese.

La scelta è stata resa pubblica tramite un comunicato ufficiale redatto congiuntamente dai tre partiti che compongono l'alleanza araba. I leader hanno espresso piena condivisione sul fatto che appoggiare Eisenkot rappresenta l'unico mezzo efficace per limitare l'influenza politica di Benjamin Netanyahu, considerato il principale ostacolo al cambiamento della maggioranza di governo.

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Strategia politica della Lista Unita

Nella dichiarazione pubblica, la Lista Unita ha spiegato che, nonostante la ferma determinazione a sostituire l'attuale amministrazione, il fronte guidato da Eisenkot non ha ancora mostrato una volontà sufficiente a contrastare apertamente la linea politica imposta da Netanyahu. Il documento sottolinea inoltre la necessità di combattere l'incitamento all'odio diretto contro i cittadini arabi, tema centrale nelle motivazioni dell'alleanza.

I leader arabi hanno tuttavia riconosciuto che Eisenkot ha finora ricevuto più raccomandazioni rispetto al premier uscente. Per questo motivo, ritengono indispensabile ampliare il divario tra i due candidati. Questo passo strategico mira a ridurre drasticamente le possibilità che Netanyahu riesca a formare un governo di unità nazionale che ne garantisca il permanere al potere.

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Posizione del partito Ra'am

Mansour Abbas, leader del partito Ra'am e figura chiave all'interno della coalizione araba, ha illustrato la decisione durante le consultazioni con il presidente della repubblica, Isaac Herzog. Abbas ha sottolineato come il suo partito rappresenti la forza araba più grande d'Israele, disponendo di otto seggi nel parlamento.

L'intera Lista Unita controlla undici seggi totali. Abbas ha definito l'affluenza elettorale araba come il dato più rilevante emerso dalle recenti votazioni. Questa partecipazione massiccia è stata interpretata come una risposta diretta a quattro anni di marginalizzazione politica, caratterizzato da discorsi razzisti e da una percezione di perdita della sicurezza personale da parte della comunità.

Rottura dell'Ebraismo Unito con Netanyahu

Una svolta drammatica è arrivata dalla fazione Ebraismo Unito, un'alleanza tra due partiti ultraortodossi ashkenaziti. Durante gli incontri con Herzog, la fazione ha dichiarato esplicitamente di non indicare nessun candidato per la formazione del governo.

Questa mossa interrompe un'alleanza politica di lunga data con Benjamin Netanyahu. Il partito, che ha fatto parte del governo fino a luglio 2025, aveva successivamente sostenuto la coalizione dall'esterno. La dichiarazione di non essere vincolata ad alcun blocco pone ora l'Ebraismo Unito come potenziale ago della bilancia fondamentale.

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Impatto sul futuro governo Eisenkot

La posizione indecisa degli ultraortodossi potrebbe diventare decisiva in uno scenario di governo di minoranza guidato da Gadi Eisenkot. Questo scenario è attualmente perseguito attivamente da Netanyahu con il sostegno di influenti forze israeliane, regionali e internazionali.

La combinazione tra la raccomandazione unanime della Lista Unita Araba e l'astensione strategica dell'Ebraismo Unito restringe il margine di manovra per le attuali forze di governo. Il presidente Herzog sta portando avanti la seconda giornata di consultazioni per tentare di assemblare una maggioranza sufficientemente solida.