Liste d'attesa: via libera al "delisting" delle prestazioni obsolete per risparmiare 3 miliardi

L'esperto Americo Cicchetti propone un piano per ridurre le liste d'attesa sanitarie attraverso l'eliminazione delle prestazioni mediche non più utili, con un potenziale risparmio di 3 miliardi di euro. Essenziale il coraggio di procedere al "delisting sistematico".

Per affrontare efficacemente il problema delle lunghe liste d'attesa nel sistema sanitario nazionale, è necessario un approccio multifaccettato che vada oltre il mero monitoraggio dell'offerta e l'indicazione delle buone pratiche.

Americo Cicchetti, docente di Organizzazione aziendale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore di Altems ed ex commissario Agenas, ha sottolineato l'importanza cruciale di avere il coraggio di procedere a un "delisting sistematico" delle prestazioni sanitarie obsolete. Molte prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) non generano più un valore aggiunto significativo per il percorso diagnostico-terapeutico dei cittadini, risultando di fatto inutili e contribuendo all'intasamento del sistema. Cicchetti ha evidenziato che l'implementazione di pochi progetti mirati e già definiti potrebbe portare a una significativa decongestione e a un risparmio di circa 3 miliardi di euro nelle spese sanitarie. Questo intervento è stato presentato durante il convegno Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide, tenutosi presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. La metodologia per effettuare questo delisting delle prestazioni sanitarie obsolete si basa sull'operato della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea. Sebbene la commissione sia stata rimodulata per agire con maggiore rapidità, l'auspicio di un ulteriore aggiornamento dei Lea entro la fine del 2025 non si è concretizzato. Tuttavia, la struttura attuale della commissione è concepita per garantire un ritmo decisionale annuale. Cicchetti ha inoltre precisato che il processo di delisting può essere supportato da uno strumento messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), denominato "Programma di analisi e valutazione della spesa", sul quale il Ministero della Salute ha già investito risorse. Questo programma offre un quadro analitico utile per identificare aree di inefficienza e opportunità di ottimizzazione. L'esperto ha posto l'accento sul fatto che sono state individuate diverse "semplicissime cose" in grado di generare risparmi considerevoli e decongestionare le liste d'attesa. Un esempio lampante è la totale eliminazione della routine preoperatoria per gli interventi chirurgici a basso rischio. Attualmente, questo pacchetto di diagnostica preoperatoria effettuata negli ospedali italiani genera una spesa di 120 milioni di euro. Eliminandolo completamente, si otterrebbe un risparmio immediato senza compromettere la sicurezza dei pazienti. In combinazione con altri quattro progetti analoghi, già elaborati e pronti per essere attuati, è ipotizzabile ottimizzare ulteriori 3 miliardi di spesa sanitaria. I 120 milioni rappresentano solo il primo e più immediato esempio di questo potenziale di risparmio. In sintesi, per risolvere l'annosa questione delle liste d'attesa, è indispensabile agire con sistematicità, andando oltre la mera esistenza di una Piattaforma di monitoraggio. È necessario un cambiamento di paradigma, con decisioni coraggiose e basate sull'evidenza scientifica, per garantire che le risorse sanitarie siano impiegate in modo efficiente ed efficace a beneficio dei cittadini





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