Lite in appartamento ad Ancona: rifiuta la poligamia, accoltella il compagno

Una donna romena di 31 anni ha accoltellato il compagno afgano di 41 anni dopo che lui aveva proposto una convivenza poligamica. L'uomo è stato ferito all'addome e medicato con sette giorni di prognosi. La donna è ora a processo per lesioni, resistenza e danneggiamento.

La notte del 6 marzo 2025, un appartamento nel centro di Ancona è diventato teatro di una violenta lite domestica che ha portato al ferimento di un uomo di 41 anni, di origine afgana, accoltellato dalla compagna 31enne, romena.

Secondo la ricostruzione della Procura, tutto è iniziato quando l'uomo avrebbe espresso il desiderio di convivere con più donne, prospettando una relazione poligamica. La donna, fermamente contraria, avrebbe replicato con decisione: "Più donne no, non lo accetto". La discussione è degenerata rapidamente: dalle parole si è passati alle urla, fino al gesto estremo. La 31enne, in preda alla rabbia, avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito il compagno sotto il petto, provocandogli una ferita all'addome.

L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, dove i medici lo hanno medicato con diversi punti di sutura. La prognosi è stata di sette giorni, ma per fortuna le sue condizioni non sono mai apparse gravi. Le urla della lite hanno svegliato i vicini di casa, che hanno allertato le forze dell'ordine chiamando il 112.

Gli agenti della Questura di Ancona sono giunti sul posto e hanno trovato la donna in stato di agitazione. Lei ha subito ammesso quanto accaduto: "L'ho ferito durante una brutta litigata", ha dichiarato agli agenti. L'uomo, nonostante la ferita ancora sanguinante, ha rifiutato di sporgere denuncia, forse per non aggravare la situazione o per proteggere la compagna.

Tuttavia, il suo rifiuto non ha fermato l'azione della giustizia. Durante gli accertamenti in questura, la 31enne ha perso improvvisamente il controllo: secondo l'accusa, ha insultato gli agenti, bestemmiato e preso a calci una porta, danneggiandola. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione, portando a ulteriori contestazioni.

La donna è ora a processo davanti al giudice Pietro Renna, accusata di quattro reati: lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere - in questo caso il coltello da cucina utilizzato per il ferimento. A pesare sulla sua posizione ci sono anche i precedenti penali, che hanno reso il reato di lesioni procedibile d'ufficio nonostante la mancanza di querela da parte della vittima.

Il 41enne risulta formalmente parte offesa, ma non si è costituito parte civile, lasciando che la giustizia faccia il suo corso senza richieste di risarcimento. La prossima udienza è fissata per il 25 settembre, quando saranno ascoltati i testimoni indicati dal pubblico ministero. Il caso ha suscitato dibattito in città, riportando l'attenzione sul tema della violenza domestica e delle relazioni interculturali.

L'avvocato della difesa non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma è probabile che punti sulla provocazione e sullo stato d'animo della donna al momento del fatto. Nel frattempo, la comunità anconetana segue con apprensione l'evolversi della vicenda, che mette in luce le difficoltà di integrazione e i conflitti culturali che possono emergere nelle coppie miste. La speranza è che il processo possa chiarire le dinamiche e portare a una soluzione giusta per entrambe le parti coinvolte





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